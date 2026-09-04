Gümüşhane'yi ayağa kaldıran olay! Şehit mezarlarını talan ettiler

Gümüşhane'nin Yukarı Yuvalı köyü Yapraklı Yaylası'na giden vatandaşlar, bölgede karşılaştıkları manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. 1915-1918 yılları arasındaki Osmanlı Rus Harbi'nden kaldığı değerlendirilen yaklaşık 30 tarihi mezarın bulunduğu alanda, bazı mezarların kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kazılarak tahrip edildiği gözlendi.

ŞEHİT MEZARLARINA ZARAR VERDİLER

Bölgedeki bazı şehit mezarlarının açıldığı, mezar taşlarının zarar gördüğü ve tarihi alanın define aramak amacıyla kazıldığı öne sürüldü. Mezarlıktaki tahribata tepki gösteren vatandaşlar, Rus Harbi'nden değerlendirilen mezarların ve çevresinin daha fazla zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı