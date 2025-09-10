Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman? 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi!

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ETAP 18 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemdeki en önemli konulardan biri olan Sağlık Bakanlığı'nın ikinci etap personel alımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Memişoğlu, sürecin takvimine dair beklenen bilgileri paylaştı.

Bakan, personel atamalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ekim ayında 18 bin sağlık personeli için ilan yayımlayacağız ve atamaları gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, atama bekleyen on binlerce aday için önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI!

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin kişilik personel alımıyla ilgili süreç yakından takip ediliyor. Adaylar, tercih sürecine ilişkin detayların netleşmesini büyük bir heyecanla bekliyor. Ancak şu ana kadar tercih kılavuzu ve kadro dağılımına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayımlanması beklenen tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından ilan edilecek kadro listesi, başvuru süreciyle ilgili tüm ayrıntıları ortaya koyacak.

MAYIS AYINDA SAĞLIK BAKANLIĞINA YAPILAN 19 BİN PERSONEL ATAMASININ KADRO DAĞILIMI!

Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;

Biyolog: 10

Büro Personeli: 215

Çocuk Gelişimcisi: 75

Destek Personeli: 15

Dil ve Konuşma Terapisti: 44

Diyetisyen: 74

Ebe: 1.280

Fizyoterapist: 121

Gerontolog: 6

Hemşire: 7.597

İş ve Uğraşı Terapisti: 27

Odyolog: 17

Perfüzyonist: 25

Psikolog: 30

Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132

Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

Sosyal Çalışmacı: 67

Tekniker: 235

Teknisyen: 273

Sürekli işçi: 3.658

KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun, Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımı kapsamında Eylül veya Ekim aylarında yayımlanması bekleniyor. Adaylar, bu kılavuzla birlikte hangi kadroların açılacağı, başvuru şartlarının ne olacağı ve tercih sürecinin nasıl işleyeceği gibi kritik bilgilere ulaşabilecek. ÖSYM tarafından hazırlanacak tercih kılavuzu, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın ilan edeceği branş ve pozisyon dağılımını da içerecek. Bu gelişme, uzun süredir atama bekleyen sağlık personeli adayları için sürecin resmen başlayacağı dönüm noktası olacak.