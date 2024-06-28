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Fahrettin Koca istifa mı etti? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istifa etti mi, ne oldu?

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Fahrettin Koca istifa mı etti? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istifa etti mi, ne oldu? Son dönemlerde gündemde olan 'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istifa mı etti?' sorusu, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Bakan Koca ise "Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda" diyerek iddiaları yalanlamadı. Peki, Fahrettin Koca istifa mı etti? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istifa etti mi, ne oldu?

FAHRETTİN KOCA İSTİFA MI ETTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği ve kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili Halk TV'den İsmail Saymaz'a açıklama yapan Bakan Koca, iddiaları yalanlamadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstifa Mı Etti?

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA İSTİFA ETTİ Mİ, NE OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinden sonraki ilk Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı sert bir şekilde eleştirmişti. Koca'ya dönerek, "Randevularla alakalı şikayetler var. Sorunu seninle çok ciddi ele alacağız ve gerekeni yapacağız" demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstifa Mı Etti?

FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Dr. Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965'te Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesinde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında tamamlayarak 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttü.

Evli ve dört çocuk babası olan Koca'nın Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneğinin Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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