Sadettin Saygı kimdir? AK Parti Konya- Bozkır Belediye Başkan adayı Sadettin Saygı kaç yaşında, nereli?
Sadettin Saygı kimdir? AK Parti Konya- Bozkır Belediye Başkan adayı Sadettin Saygı kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Konya-Bozkır Belediye Başkan adayı Sadettin Saygı hakkında merak edilenler. Saygı'nın yaşı, nereli olduğu ve politik kariyeri hakkında bilgiler.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Konya- Bozkır Belediye Başkan adayı Sadettin Saygı oldu. Peki, Sadettin Saygı kimdir? AK Parti Konya- Bozkır Belediye Başkan adayı Sadettin Saygı kaç yaşında, nereli?
SADETTİN SAYGI KİMDİR?
- Sadettin Saygı,1960 yılında Bozkır'da doğdu. İlk eğitim ve öğretimine 1966 yılında Bozkır Atatürk İlkokulunda başladı. 1971 yılında da, Bozkır Lisesinde, sırasıyla Ortaokul ve Liseye başlamış ve 1977 yılında da başarıyla Bozkır Lisesini bitirmiştir. Sadettin Saygı, Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Enstitüsü-İngilizce Bölümü-Lisans Eğitimini de 1980 yılında tamamlayarak mezun olmuştur. 1982 yılında da Burdur'da vatani görevini yapan Sadettin Saygı, çok ileri düzeyde İngilizce bilmektedir. 1980 tarihinden bu yana Bozkır'da beyaz eşya ve mobilya üzerine ticaretle uğraşmaktadır. 1980-1995 yılları arasında Bozkır AEG Bayiliği yaptı. 1995 tarihinden bu yana BOSCH Bayisi olarak ticari hayatına devam etmektedir.
- 59 yıldan bu yana Bozkır'da ikamet eden Sadettin Saygı'nın merhum Babası Mustafa Sabri Saygı, 1973-1980 yılları arasında 2 dönem Bozkır'da Bağımsız Belediye Başkanlığı görevini yapmıştır. Annesi merhume Fatma Saygı ise Bozkır ve köylerinde deneyimli bir ebe olarak görev yaptı. Sadettin Saygı'nın çok sevilen ve yaptıkları hizmetlerle Bozkırlılarda iz bırakan hem Babası, hem Annesi halen Bozkır'da rahmetle anılmaktadırlar.
- Sadettin Saygı, evli ve iki çocuk babasıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.