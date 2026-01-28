'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG mensubu bir kadının saçının Suriye ordusu tarafından kesilmesinin ardından DEM Partililer sosyal medyada "saç örme" akımı başlattı. Akıma katılan isimlerden biri de Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire İ.A. oldu. İ.A., saçlarını ördüğü anları "Aynı saç değil belki ama aynı acı, aynı his" notu ve Kürtçe bir şarkı eşliğinde sosyal medya hesabından paylaştı.

"KÜRTÇE BİLMİYORUM" DEDİ

Paylaşımın ardından gözaltına alınan hemşire İ.A., ifadesinde pişman olduğunu belirterek devlet yanlısı paylaşımlarının da bulunduğunu söyledi. Zaza olduğunu ve Kürtçe bilmediğini dile getiren İ.A., şarkı sözlerinin anlamını bilmediğini ifade etti. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan hemşire hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

"TERS KELEPÇE" İDDİASI

Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan İ.A., akşam saatlerinde ters kelepçeyle gözaltına alındığını ve evinde arama yapıldığını belirtti. Hakkında tutuksuz yargılama kararı verildiğini söyleyen hemşire, görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İşte Türkiye gündemine oturan o hemşirenin sözleri;

"Son günlerde sosyal medya hesapları ve haber kanalları üzerinden, sırf saçımı ördüğüm için hakkımda başlatılan karalama ve linç kampanyası üzerine adli ve idari soruşturma açılmıştır.

Adli soruşturma kapsamında, akşam saatlerinde ters kelepçeyle gözaltına alındım ve sonrasında evim arandı. Adliye sürecinde, adli kontrol şartıyla ve yurt dışı yasağı uygulanarak tutuksuz yargılanmama karar verildi.

İdari soruşturma kapsamında ise 25.01.2026 tarihinden itibaren görevimden uzaklaştırıldım.

Bu süre zarfında hakkımda asılsız yayın ve paylaşım yapan, ölüm tehditlerinde bulunan, küfür ve hakaret eden herkes hakkında; abim ve aynı zamanda avukatım vasıtasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımı buradan bildiriyorum. Buradan elde edilecek maddi ve manevi tazminatları da sokak hayvanlarına bağışlayacağım.

Şimdi de aynı omurgasızlar, ifademle alakalı asılsız ve gerçek dışı söylemlerle benim üzerimden takipçi kasmak, izlenme almak ve etkileşimi artırmak adına paylaşımlarına devam etmektedir.

Ben ifademde; üzerime atılı suçlamaları kabul etmediğimi, kadın haklarına ve kadın cinayetlerine duyarlı olduğumu, saç örmenin Türk Ceza Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu maddelerine göre suç teşkil etmediğini, hakkımda algı yaratılmaya çalışıldığını, devlet memuru, Diyarbakırlı ve Kürt olduğumu, Kürtçe bilmediğimi, ana dilimin Zazaca olduğunu ve bu nedenle bu muameleye maruz kaldığımı beyan ettim.

Bu süreçte desteğini derinden hissettiğim; siyasetçi, hukukçu, sanatçı, gurbetçi, Kürt, Türk, Alevi diye ayrım yapmadan yanımda olan, gerek arayan gerek mesajlarını ileten herkese teşekkür etmeyi borç biliyorum.

Saçları aynı saç olmayıp, bu süreçte benimle aynı acıyı ve aynı hissi paylaşan herkesi sevgiyle kucaklıyorum."