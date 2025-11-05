'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

Ak Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Tayyar, sürecin sağlıklı ilerlemesi için "somut adımlar" atılması gerektiğini ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın sürece dahil edilmesinin kamuoyunda ciddi tepki doğurabileceğini vurguladı.

"SAHADA RÜZGARLAR FARKLI ESİYOR"

Sosyal medya hesabından paylaştığı değerlendirmesinde Tayyar, "Çözüm komisyonunun Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gitmesi isteniyor. Hatta Öcalan'ın Meclis'te konuşması gerektiğini söyleyenler bile var. Karar Meclis'in, takdir kendilerinin. Lakin sahada rüzgarlar farklı esiyor." ifadelerini kullandı.

Tayyar, kamuoyunda oluşan güven sorununa dikkat çekerek, "Sembolik silah yakma ve kendini feshetmiş örgütün emir komuta zinciri içinde 25 mensubunu sınır dışına çekme kararına ilişkin güven sorunu var." dedi.

"KAMUOYUNU İKNA ETMEK ZOR"

PKK'nın tasfiyesine ilişkin henüz yeterince somut adım atılmadığını vurgulayan Tayyar, "PKK'nın tasfiyesine dair daha somut gelişmeler yaşanmadıkça, genel kamuoyunu ikna etmenin zor olacağı anlaşılıyor." yorumunda bulundu.

"ÖCALAN NE KADAR GÖRÜNÜR OLURSA, TEPKİ O KADAR ARTIYOR"

Tayyar, Öcalan'ın rolüne ilişkin ise şunları söyledi: "Bir de Öcalan meselesi var. Örgüt üzerindeki etkisinin aksine, süreçte ne kadar görünür olursa o kadar tepki artıyor."

"GÖZ ÖNÜNDEN UZAK TUTMAYA İHTİYAÇ VAR"

Sürecin başarıya ulaşması için dikkatli adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Tayyar, "Daha somut ve ikna edici adımlara, Öcalan gibi alerjik simaları göz önünden uzak tutmaya ihtiyaç var. Aksi halde kamuoyu hassasiyeti dikkate alınmadan masa etrafında yürütülecek süreç, çok ağır siyasi fatura çıkarabilir." ifadelerini kullandı.

