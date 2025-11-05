Haberler

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın sürece dahil edilmesinin kamuoyunda ciddi tepki doğurabileceğini vurgulayarak, "Daha somut ve ikna edici adımlara, Öcalan gibi alerjik simaları göz önünden uzak tutmaya ihtiyaç var. Aksi halde kamuoyu hassasiyeti dikkate alınmadan masa etrafında yürütülecek süreç, çok ağır siyasi fatura çıkarabilir" ifadelerini kullandı.

  • AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın sürece dahil edilmesinin kamuoyunda ciddi tepki doğurabileceğini belirtti.
  • Tayyar, PKK'nın tasfiyesine ilişkin henüz yeterince somut adım atılmadığını ve kamuoyunu ikna etmenin zor olacağını ifade etti.
  • Tayyar, Öcalan'ın süreçte ne kadar görünür olursa tepkinin o kadar arttığını ve bu tür simaları göz önünden uzak tutmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ak Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Tayyar, sürecin sağlıklı ilerlemesi için "somut adımlar" atılması gerektiğini ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın sürece dahil edilmesinin kamuoyunda ciddi tepki doğurabileceğini vurguladı.

"SAHADA RÜZGARLAR FARKLI ESİYOR"

Sosyal medya hesabından paylaştığı değerlendirmesinde Tayyar, "Çözüm komisyonunun Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gitmesi isteniyor. Hatta Öcalan'ın Meclis'te konuşması gerektiğini söyleyenler bile var. Karar Meclis'in, takdir kendilerinin. Lakin sahada rüzgarlar farklı esiyor." ifadelerini kullandı.

'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bombaAK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar

Tayyar, kamuoyunda oluşan güven sorununa dikkat çekerek, "Sembolik silah yakma ve kendini feshetmiş örgütün emir komuta zinciri içinde 25 mensubunu sınır dışına çekme kararına ilişkin güven sorunu var." dedi.

"KAMUOYUNU İKNA ETMEK ZOR"

PKK'nın tasfiyesine ilişkin henüz yeterince somut adım atılmadığını vurgulayan Tayyar, "PKK'nın tasfiyesine dair daha somut gelişmeler yaşanmadıkça, genel kamuoyunu ikna etmenin zor olacağı anlaşılıyor." yorumunda bulundu.

"ÖCALAN NE KADAR GÖRÜNÜR OLURSA, TEPKİ O KADAR ARTIYOR"

Tayyar, Öcalan'ın rolüne ilişkin ise şunları söyledi: "Bir de Öcalan meselesi var. Örgüt üzerindeki etkisinin aksine, süreçte ne kadar görünür olursa o kadar tepki artıyor."

'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba

"GÖZ ÖNÜNDEN UZAK TUTMAYA İHTİYAÇ VAR"

Sürecin başarıya ulaşması için dikkatli adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Tayyar, "Daha somut ve ikna edici adımlara, Öcalan gibi alerjik simaları göz önünden uzak tutmaya ihtiyaç var. Aksi halde kamuoyu hassasiyeti dikkate alınmadan masa etrafında yürütülecek süreç, çok ağır siyasi fatura çıkarabilir." ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde;

'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (26)

Haber YorumlarıAyhan erdem:

Vallahi billahi bu terorsuz turkiye işi çıktıktan sonra AKP den soğudum MHP nın bahçelinin aklıyla kendi ayaklarının altına resmen dinamit koyuyor haberi olsun asla bu iş olursa AKP ve MHP oy alamaz

Yorum Beğen114
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

bu iş olmasa da alamaz bu kadar skandalın üstüne

yanıt41
yanıt14
Haber YorumlarıCan:

Terörsüz Türkiye için ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı. Yoksa bu işin sonu yok , bu işin her şekilde bitmesi gerekli .

yanıt11
yanıt28
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

tabiki ağır bir süreç ortaya çıkaracak millet Roma'yı bile yakar bilesiniz

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

AKP ve REİSİ uzak tutacağız. bir emekli ve 19 milyon oy kullana emekli olarak . 16500 tl yi gözlerine sokacağız

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Haberler.com Akp yandaşlığı yapmaya başladın akp trollerinin yorumlarını yayınlıyorsun karşıt görüşlülerinkini siliyorsun olmaz böyle

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Akp yandaşlığı yapmaya mı başladı:)) günaydın, başından beri öyle zaten turkuvazcılar. şimdi bunu yayınlamazlar

yanıt26
yanıt5
Haber YorumlarıGenco:

İtrail yandaşı olarak her iligili haberin altındasın daha ne yapsın Haberler,com ?

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumlarıesrefpasali:

tayyaremisin nesin, siradan AKPlisin, reiz sabah oglen aksam tv de meydanlarda, PARAZIT YAPMA..

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme55
yanıtYanıtla
Tüm 26 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19, Ajax U19'a farklı kaybetti

Galatasaray U19, Gençlik Ligi'nde Ajax U19'a farklı kaybetti
Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç

Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç
Jose Mourinho'dan beğeni alan hareket

Onu daha önce böyle görmediniz!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis operasyonu için yeni açıklama

Savcılıktan açıklama geldi: Çıkan haberlere itibar etmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi soruldu: Yargı ne derse o olur

Ne diyeceği merak konusuydu! Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19, Ajax U19'a farklı kaybetti

Galatasaray U19, Gençlik Ligi'nde Ajax U19'a farklı kaybetti
Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç

Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.