Haberler

Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün

Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düğün hazırlıkları yapan bir çiftin hayatı, nikah masasına 24 saat kala gelen skandal bir mesajla altüst oldu. Damadın eski sevgilisinin gelinin babasına gönderdiği otel fotoğrafı iki aileyi birbirine katarken, krizin ardından düğün iptal edildi.

  • Damadın eski sevgilisi, gelinin babasına damadı evlendirmemesi için mesaj ve birlikte çekilmiş bir fotoğraf gönderdi.
  • Gelin, damadın fotoğraftaki gömleğini 3 ay önce kendisinin aldığını fark ederek damadın karenin eski olduğu yönündeki savunmasını çürüttü.
  • İhanet krizi sonrası düğün, nikah saatlerine kala tamamen iptal edildi.

Büyük gün için geri sayım yapan aileler, gelen bir mesajla adeta şok yaşadı. Damadın eski sevgilisi, gelinin babasına ulaşarak “Bu çocukla kızınızı evlendirmeyin” ifadelerinin yer aldığı bir mesaj ve damatla yan yana çekilmiş bir fotoğraf gönderdi.

"FOTOĞRAFTAKİ GÖMLEĞİ BEN ALDIM"

Fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından damat, karenin eski olduğunu iddia ederek kendisini savunmaya çalıştı. Ancak müstakbel gelinin dikkati skandalı ayyuka çıkardı. Fotoğraftaki detayları inceleyen gelin, damadın üzerindeki gömleği sadece 3 ay önce kendisinin satın aldığını belirterek yalanı ortaya çıkardı. Yakayı ele veren damat bu kez “Tesadüfen karşılaştık” savunmasına sığındı. Görüntünün bir otelde çekildiğinin anlaşılması üzerine ise “Arkadaşımın düğünü vardı” diyerek geri adım attı.

"BEN BU DÜĞÜNE GELMİYORUM"

Skandal mesajlar ve üst üste gelen çelişkili açıklamalar gelin evini savaş alanına çevirdi. Mesajları gören gelinin babası "Ben bu düğüne gelmiyorum” diyerek tepki gösterirken, gelinin annesi gözyaşlarına boğuldu.

DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ 

Krizin damadın ailesine sıçraması üzerine oğlunun yaptıklarına ve yaşanan rezalete tepki gösteren damadın annesi de devreye girerek “Bu düğünü derhal iptal edin” restini çekti. Nikah masasına saatler kala patlak veren ihanet krizinin ardından düğünün tamamen iptal edildiği öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan yazışmalar kısa sürede gündem oldu. 

Kaynak: Haberler.com
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında

Elektronik para şirketine el konuldu! Devasa mal varlığı devlete geçti
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları

Görüntüler ortaya çıktı! Lüks villada yakalandığı yere bakın
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında

10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıali tartan:

Yalan haber nerde hangi ülkede şehirde vs vs tam uydurma haber

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşe gitmek için evden çıktı, hayatı altüst oldu! Tülin 1 haftadır yoğun bakımda

İşe gitmek için evden çıktı, hayatı karardı! 1 haftadır yoğun bakımda
Gaziosmanpaşa'da sıcak dakikalar! Eşine ateş açtı, iş yerinde kendini rehin aldı

Eşini vurup kendini rehin aldı! Dehşet anları kamerada
Kırmızı bültenle aranan 16, ulusal seviyede aranan 44 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 60 isim Türkiye'ye getirildi
Danimarka Başbakanını küplere bindiren teklif! Estetik doktoruna çok sinirlendi

Başbakanı küplere bindiren teklif! Mesajları ifşa etti
Rusya: Yujnıy Limanı'nda askeri gemi vuruldu

Rusya: Yujnıy Limanı'nda askeri gemi vuruldu
Günlerdir kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Selin bulundu

4 gündür kayıp olarak aranan Selin'den haber var
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı

Beklenen hesap yapıldı! İşte memurun cebine girecek para