Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim!

Bülent Ersoy, Kuşadası’ndaki konserinde yaşanan gerginliğin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sağlık sorunlarına rağmen sahneye çıktığını belirten Ersoy, o gece yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü sanatçı, konser öncesinde 3 torba serum aldığını, dört doktor ve iki hemşirenin başında beklediğini söyledi. Buna rağmen kendisini dinlemek için gelen yaklaşık 3 bin kişiyi hayal kırıklığına uğratmamak adına tüm riskleri göze alarak sahneye çıktığını ifade etti.

“SAĞLIĞIMI HİÇE SAYARAK SAHNEYE ÇIKTIM”

Amfi tiyatronun tamamen dolu olduğunu belirten Ersoy, sevenlerini yalnız bırakmamak için sağlık durumunu ikinci plana attığını dile getirdi. Konser alanında serum tedavisi gördüğünün ve bu nedenle gecikme yaşanacağının anons edildiğini de belirten sanatçı, buna rağmen bir seyircinin “Nerede kaldınız, saat kaç farkında mısınız?”şeklinde tepki gösterdiğini söyledi.

Ersoy, kendisine yöneltilen bu sözlerin ardından verdiği tepkiyi ise şu sözlerle savundu:

“Üç bin kişinin bana değer vererek izlemeye geldikleri bu gecede, onların hayal kırıklığına uğramaması adına sağlıkla ilgili tüm riskleri göze alarak sahneye çıkan bendenize (...) ‘Saat kaç oldu, farkında mısın?’ diyen bir kişiye verdiğim cevap bir saygısızlık değil, haddini bilmeyene haddini bildirmek değil midir?”

Kaynak: Haberler.com