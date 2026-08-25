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Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim!

Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim! Haber Videosunu İzle
Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim!
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Bülent Ersoy, Kuşadası konserinde yaşanan gerilimin ardından yaptığı açıklamada sağlık durumuna rağmen neden sahneye çıktığını anlattı. Ünlü sanatçı, gecikmesine tepki gösteren bir seyirciye verdiği yanıtı da savundu.

  • Bülent Ersoy, Kuşadası konseri öncesinde üç torba serum aldığını ve dört doktor ile iki hemşirenin başında beklediğini belirtti.
  • Ersoy, yaklaşık 3 bin kişilik dolu amfi tiyatroda sağlık risklerine rağmen sahneye çıktığını açıkladı.
  • Ersoy, kendisine 'saat kaç oldu' diye tepki gösteren bir seyirciye verdiği cevabı 'haddini bilmeyene haddini bildirmek' olarak savundu.

Bülent Ersoy, Kuşadası’ndaki konserinde yaşanan gerginliğin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sağlık sorunlarına rağmen sahneye çıktığını belirten Ersoy, o gece yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü sanatçı, konser öncesinde 3 torba serum aldığını, dört doktor ve iki hemşirenin başında beklediğini söyledi. Buna rağmen kendisini dinlemek için gelen yaklaşık 3 bin kişiyi hayal kırıklığına uğratmamak adına tüm riskleri göze alarak sahneye çıktığını ifade etti.

“SAĞLIĞIMI HİÇE SAYARAK SAHNEYE ÇIKTIM”

Amfi tiyatronun tamamen dolu olduğunu belirten Ersoy, sevenlerini yalnız bırakmamak için sağlık durumunu ikinci plana attığını dile getirdi. Konser alanında serum tedavisi gördüğünün ve bu nedenle gecikme yaşanacağının anons edildiğini de belirten sanatçı, buna rağmen bir seyircinin “Nerede kaldınız, saat kaç farkında mısınız?”şeklinde tepki gösterdiğini söyledi.

Ersoy, kendisine yöneltilen bu sözlerin ardından verdiği tepkiyi ise şu sözlerle savundu:

“Üç bin kişinin bana değer vererek izlemeye geldikleri bu gecede, onların hayal kırıklığına uğramaması adına sağlıkla ilgili tüm riskleri göze alarak sahneye çıkan bendenize (...) ‘Saat kaç oldu, farkında mısın?’ diyen bir kişiye verdiğim cevap bir saygısızlık değil, haddini bilmeyene haddini bildirmek değil midir?”

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Muhteşem Türkiye yüzyılı sanatçısı Kenan Evren bunu ülkeden kovmuştu

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