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Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

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Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
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Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio'nun çocukluk yılları ile bugünkü halinin yer aldığı video binlerce beğeni aldı. İspanyol yıldızın küçük halini gören bazı taraftarlar, "Nereden nereye, bu çocuğu şimdi dünya tanıyor" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio'nun çocukluk yıllarından bugüne uzanan görüntülerinin yer aldığı video büyük ilgi gördü. İspanyol yıldızın küçük yaşlardaki halini gören bazı Fenerbahçe taraftarları, "Nereden nereye, bu çocuğu şimdi dünya tanıyor" yorumunu yaptı.

ÇOCUKLUK YILLARIYLA ŞİMDİKİ HALİ AYNI VİDEODA

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio'nun çocukluk yıllarından görüntüleri ile günümüzdeki halinin bir araya getirildiği video dikkat çekti. Futbola henüz küçük yaşlarda başlayan Asensio'nun yıllar içerisindeki değişimini gözler önüne seren görüntüler binlerce beğeni aldı.

"BU ÇOCUĞU ŞİMDİ DÜNYA TANIYOR"

Asensio'nun çocukluk görüntüleri Fenerbahçe taraftarlarının da ilgisini çekti. Bazı sarı-lacivertli taraftarlar yıldız futbolcunun küçük halini görünce, "Nereden nereye, bu çocuğu şimdi dünya tanıyor" şeklinde yorumlar yaptı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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