RTÜK Başkanı kimdir? Ebubekir Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli?

RTÜK Başkanlığı koltuğunda oturan isim, Türkiye'nin televizyon ve radyo yayınlarını denetleyen en kritik görevlerden birini yürütüyor. Medya dünyasında aldığı kararlar ve yönlendirmeleriyle sıkça gündeme gelen bu isim, hem kamuoyunun hem de sektörün yakından takip ettiği bir figür olarak öne çıkıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR?

Ebubekir Şahin, Türkiye'nin medya ve iletişim alanında önemli bir otorite olarak tanınan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanıdır. 1974 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Rize'de başlayan Şahin, ilköğrenimini burada tamamladıktan sonra lise eğitimini Sakarya'da sürdürmüştür.

Üniversite eğitimini ise Ankara'da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde tamamlamış ve 1995 yılında mezun olmuştur. Akademik kariyerine önem veren Şahin, 2002 yılında Gazetecilik Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamlayarak iletişim alanındaki bilgisini derinleştirmiştir.

Kariyer hayatında devlet kurumlarında uzun yıllar görev alan Şahin, İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Başbakanlık gibi farklı bakanlık ve devlet organlarında yöneticilik yapmıştır. Ayrıca, Anadolu Ajansı'nda Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiş ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı ile Müsteşar olarak çalışmıştır.

2017 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından RTÜK Üyeliğine seçilen Şahin, kısa süre içinde Üst Kurul Başkanlığı görevine getirilmiş ve 2019, 2021, 2023 yıllarında üst üste bu göreve yeniden seçilerek RTÜK'te güven ve istikrar simgesi hâline gelmiştir. 2023 yılında ikinci kez RTÜK Üyeliğine atanmasının ardından, 18 Ekim 2023'te yapılan oylamayla dördüncü kez RTÜK Başkanı olarak seçilmiştir.

EBUBEKİR ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Ebubekir Şahin, 1974 doğumlu olduğuna göre 2025 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

EBUBEKİR ŞAHİN NERELİ?

Ebubekir Şahin, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alan Rize'nin Çayeli ilçesi doğumludur.

EBUBEKİR ŞAHİN'İN KARİYERİ

Şahin'in kariyeri, devletin farklı kurumlarında uzun yıllar boyunca edinilmiş deneyimlerle şekillenmiştir. İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Başbakanlık gibi kurumlarda üst düzey görevlerde bulunmuş, iletişim ve medya alanında uzmanlaşmıştır.

Anadolu Ajansı'nda Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak görev yapmıştır.

2017 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından RTÜK Üyeliğine seçilmiştir.

RTÜK Başkanlığı görevine 23 Ocak 2019 tarihinde seçilmiş ve 2021 ile 2023 yıllarında yeniden bu göreve getirilmiştir.

2023 yılında ikinci kez RTÜK Üyeliğine atanmış ve 18 Ekim 2023'te dördüncü kez RTÜK Başkanı olarak seçilmiştir.

Bu görevleriyle Türkiye'nin medya ve iletişim politikalarına yön veren ve düzenleyici bir otorite olarak ülke gündeminde önemli bir rol oynamaktadır.

EBUBEKİR ŞAHİN EVLİ Mİ?

Ebubekir Şahin evlidir ve iki çocuk babasıdır. Ayrıca İngilizce bilmektedir, bu da uluslararası platformlarda iletişim kurabilme ve diplomatik çalışmalarda avantaj sağlamaktadır.