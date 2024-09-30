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Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu?

Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu?
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Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? Rojin Kabaiş'in kayboluş olayı hakkında detaylar ve son gelişmeler merak ediliyor. Rojin Kabaiş kimdir, nerede kayboldu ve olayın perde arkası nelerdir? İşte detaylar!

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Van'da kaybolan genç kızın son durumu merak ediliyor. Vatandaşlar, Rojin Kabaiş'in ne zaman ve nerede kaybolduğunu araştırıyor. Peki, Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? Detaylar haberimizde...

ROJİN KABAİŞ OLAYI NEDİR?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan Kabaiş, Cuma akşamı arkadaşlarına çakıl taşı toplamak amacıyla sahile gideceğini bildirmişti. Ancak, kendisinden bir süre haber alamayan arkadaşları, durumu endişeyle değerlendirerek sabah saatlerinde sahilde arama yapmaya karar verdiler. Yapılan araştırmalar sırasında Kabaiş'in cep telefonunu ve kulaklığını buldular, bu durum endişeleri daha da artırdı.

Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu?

ROJİN KABAİŞ NEREDE KAYBOLDU?

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ve Su Altı Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Bu ekipler, Van Gölü'nde arama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmeye başladı.

Arama çalışmalarında "Kurbağa adamlar", su altı görüntüleme cihazları ve botlar kullanılarak, hem gölün derinliklerinde hem de kıyı bölgelerinde Kabaiş'in bulunmasına yönelik yoğun çaba gösteriliyor. Ekiplerin çalışmaları, bölgedeki yerel halk tarafından da dikkatle takip ediliyor. Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in bir an önce bulunması için umutlar devam ediyor.

Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu?

Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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