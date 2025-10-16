Van Gölü'nün serin sularında kaybolan genç bir hayat, Türkiye'nin gündemini sarstı. Rojin Kabaiş... 27 Eylül 2024'te sırra kadem basan üniversite öğrencisi, 18 gün sonra cansız bedeniyle bulunduğunda ardında cevap bekleyen pek çok soru bırakmıştı. Peki, Rojin Kabaiş neden öldü, kim öldürdü? Rojin Kabaiş ne zaman öldü? Rojin Kabaiş ne zaman kaybolmuştu? Rojin Kabaiş olayı nedir, son durum ne? Rojin Kabaiş olayına dair detaylar...

ROJİN KABAİŞ NEDEN ÖLDÜ?

2024 yılının son çeyreğinde Türkiye kamuoyunu derinden sarsan olaylardan biri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüydü. Genç kadının ölüm nedeni, yapılan adli ve tıbbi incelemelere rağmen netlik kazanmadı.

Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı detaylı rapora göre, Rojin Kabaiş'in ölümü suda boğulma nedeniyle gerçekleşti. Ancak bu boğulmanın nasıl gerçekleştiği konusunda net bir sonuca varılamadı. Raporda açıkça ifade edilen en kritik nokta şuydu:

"Boğulmanın intihar mı, kaza mı, yoksa üçüncü bir kişinin müdahalesi sonucu mu meydana geldiği konusunda tıbben kesin bir değerlendirme yapılamamıştır."

Yani Kabaiş'in neden öldüğü sorusu, yalnızca fizyolojik düzeyde yanıt bulabilmiştir: ölüm suda boğulma sonucu gerçekleşmiştir. Fakat olayın şekli halen bir belirsizlik içermektedir. Cinayet, intihar ya da kaza olasılıkları arasında net bir tercih yapılamamıştır. Bu nedenle, ölümün ardındaki gerçek neden soruşturmanın tamamlanmasıyla netlik kazanacaktır.

ROJİN KABAİŞ'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Olayın en kritik ve kamuoyunda en çok tartışılan noktası: Rojin Kabaiş'in bir cinayete mi kurban gittiği, eğer öyleyse failin kim olduğudur. Şu ana kadar yürütülen soruşturmada herhangi bir şüpheli ya da fail tespiti yapılmamıştır.

Adli Tıp Kurumu, Kabaiş'in vücudunda darp, kesici-delici alet yarası, travmatik doku zedelenmesi veya cinsel saldırı izine rastlamamıştır. Ancak önemli bir ayrıntı, vücudun bazı bölgelerinden alınan örneklerde iki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edilmesidir. Bunlardan biri sternal (göğüs) bölgesinde, diğeri ise vajinal bölgede bulunmuştur.

Buna rağmen uzmanlar, bu DNA örneklerinin ölüm sonrası oluşan kontaminasyon (bulaşma) sonucu cesede geçmiş olabileceğini belirtmiştir. Özellikle su altında geçen zaman, sürüklenme ve çevresel temas olasılıkları dikkate alınarak bu DNA izlerinin kesin olarak bir saldırı göstergesi olup olmadığı netleştirilememiştir.

Bu nedenle şu an için "Rojin Kabaiş'i kim öldürdü?" sorusuna adli ya da cezai anlamda verilebilecek kesin bir yanıt bulunmamaktadır. Soruşturma süreci halen devam etmektedir ve Adalet Bakanı'nın açıklamasına göre "tüm deliller, kamera kayıtları, HTS dökümleri ve dijital materyaller derinlemesine incelenmektedir."

ROJİN KABAİŞ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Resmî verilere göre, Rojin Kabaiş 27 Eylül 2024 tarihinde kayboldu. Bu tarihten sonra genç kadına dair herhangi bir iz bulunamadı. Arama çalışmaları sonucu 15 Ekim 2024 tarihinde Van Gölü kıyısında, Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu.

Adli Tıp raporları, ölümün kaybolduğu tarihe yakın bir zaman diliminde gerçekleştiğini belirtmektedir. Bu da 27 Eylül ile 28 Eylül tarihleri arasını işaret ediyor. Cesedin su altında uzun süre kalmış olması, ölüm saatinin tam olarak belirlenmesini zorlaştırmıştır.

Sonuç olarak Rojin Kabaiş'in ne zaman öldüğü, adli bulgular ışığında yaklaşık olarak 27 Eylül 2024 civarı olarak değerlendirilmiştir.

ROJİN KABAİŞ OLAYI NEDİR?

Rojin Kabaiş olayı, genç bir üniversite öğrencisinin gizemli şekilde kaybolması ve ardından şüpheli biçimde ölü bulunması ile kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir olaydır. Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde öğrenim görüyordu. 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Ailesi ve arkadaşlarının kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları 18 gün sürdü. 15 Ekim 2024'te Van Gölü'nün Mollakasım kıyısında, vatandaşlar tarafından Kabaiş'in cesedi bulundu. Olay yeri incelemelerinde Kabaiş'e ait cep telefonu, kulaklık ve çeşitli kişisel eşyalar da göl kenarında tespit edildi.

Adli soruşturma sürecinde:

Kabaiş'in telefonunun şifresinin kırılması için yurt dışından teknik destek alındı.

Kamera kayıtları, HTS verileri, tanık beyanları detaylı şekilde değerlendirildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ek uzman mütalaası talep edildi.

DNA analizlerinde iki farklı erkek profili tespit edildi; ancak bu DNA'ların ölümle doğrudan ilişkili olup olmadığı netleştirilemedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili yaptığı açıklamada soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Bakan Tunç'un ifadeleriyle:

"Soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan, maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir."

Tüm bu gelişmelere rağmen, olayın aydınlatılması adına hala pek çok soru işareti kamuoyunun gündeminde yer almaya devam etmektedir.

ROJİN KABAİŞ NE ZAMAN KAYBOLDU?

Rojin Kabaiş'in kaybolma tarihi net olarak 27 Eylül 2024'tür. Kaldığı yurttan çıkmasının ardından, arkadaşlarına Van Gölü kıyısına gideceğini söylediği bildirildi. Bu tarihten sonra Kabaiş'ten bir daha haber alınamadı.

Kaybolmasının ardından hem ailesi hem de arkadaşları endişe duyarak durumu emniyet güçlerine bildirdi. Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler, sivil arama ekipleri ve dalgıçlar, arama kurtarma çalışmalarını göl çevresinde yoğunlaştırdı.

Aramalar 18 gün sürdü ve nihayet 15 Ekim 2024 tarihinde, Mollakasım Köyü sahilinde bir vatandaş tarafından Kabaiş'in cansız bedeni bulundu. Ceset, savcılık talimatıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.