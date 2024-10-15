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ROJİN KABAİŞ BULUNDU MU? Van'da kaybolan Rojin nerede, nasıl bulundu? Rojin Kabaiş olayı nedir?

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Rojin Kabaiş bulundu mu? Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in aranmasıyla ilgili son durum ve ne olduğu merak ediliyor. Rojin Kabaiş nerede ve nasıl bulunduğu merak ediliyor. Peki, Rojin Kabaiş bulundu mu? Van'da kaybolan Rojin nerede, nasıl bulundu? Rojin Kabaiş'e ne oldu?

Rojin Kabaiş nerede bulundu ve Rojin Kabaiş olayı nedir soruları gündeme geliyor. Van'da 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu. Van'da kaybolan Rojin nerede, nasıl bulundu? Rojin Kabaiş'e ne oldu? Detaylar haberimizdedir...

ROJİN KABAİŞ BULUNDU MU?

Van'da 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu.

ROJİN KABAİŞ BULUNDU MU? Van'da kaybolan Rojin nerede, nasıl bulundu? Rojin Kabaiş'e ne oldu?

ROJİN KABAİŞ NEREDE BULUNDU?

Van'da ekipler tarafından günlerdir aranan Rojin Kabaiş'in acı haberini İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu. Yerlikaya açıklamasında, "27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu" ifadelerini kullandı.

ROJİN KABAİŞ OLAYI NEDİR?

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşti. 27 Eylül günü ise kaldığı yurttan Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılan Rojin'den bir daha haber alınamadı. Aramaların 18. gününde ise genç kızdan acı haber geldi.

ROJİN KABAİŞ BULUNDU MU? Van'da kaybolan Rojin nerede, nasıl bulundu? Rojin Kabaiş olayı nedir?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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