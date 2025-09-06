Roblox ne zaman açılacak? 6 Eylül Roblox Türkiye'de neden kapatıldı, açılacak mı?

Milyonlarca oyuncunun her gün giriş yaptığı popüler oyun platformu bir anda erişilemez hale geldi. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar ve kullanıcı yorumları, kafaları daha da karıştırdı. Roblox ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un Türkiye'de yeniden ne zaman erişime açılacağına dair şu an için resmi bir tarih açıklanmış değil. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platformun yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü belirterek, sakıncalı içeriklerin kaldırılması halinde erişim engelinin kaldırılabileceğini ifade etti. Öte yandan Roblox yetkilileri, Türkiye'de yeniden hizmet verebilmek adına yerel otoritelerle iş birliği içinde çalıştıklarını ve içerik denetimi ile güvenlik politikalarını daha da güçlendireceklerini duyurdu.

ROBLOX TÜRKİYE'DE NEDEN KAPATILDI?

Popüler çevrim içi oyun platformu Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Türkiye genelinde erişime kapatıldı. Mahkeme kararında, platformda özellikle çocuk kullanıcıları hedef alan bazı içeriklerin sakıncalı bulunduğu belirtildi. Erişim engelinin temel gerekçesi olarak, çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyebilecek unsurların oyunda yer alması gösterildi.

Roblox'un kullanıcı kitlesinin büyük bölümünü çocuklar ve gençler oluşturuyor. Bu nedenle platformda yer alan içeriklerin güvenliği, hem ailelerin hem de yetkili kurumların uzun süredir gündeminde yer alıyordu. Gelen şikayetler ve uzman raporları doğrultusunda alınan kararla birlikte, Türkiye'deki erişim tamamen durduruldu.

ROBLOX TÜRKİYE'DE AÇILACAK MI?

Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılabilmesi için öncelikle platformda yer alan zararlı içeriklerin kaldırılması, çocuklara yönelik güvenlik standartlarının sağlanması ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resmi başvurunun yapılması gerekiyor.

Bu şartların yerine getirilmesinin ardından, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı da netleşmiş olacak. Ancak sürecin hem teknik hem de hukuki boyutlar içermesi nedeniyle, yetkililer erişim engelinin kaldırılmasının birkaç ay daha sürebileceğini ifade ediyor.