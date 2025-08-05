Roblox ne zaman açılacak? 5 Ağustos Roblox açılacak mı, son durum ne?

Roblox ne zaman açılacak? 5 Ağustos Roblox açılacak mı, son durum ne?
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Milyonlarca oyuncunun severek kullandığı Roblox platformuna Türkiye'den erişim hâlâ sağlanamıyor. Özellikle son günlerde "Roblox ne zaman açılacak?" sorusu, oyun tutkunları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 5 Ağustos itibarıyla "Roblox açılacak mı?" sorusu ise sosyal medya ve forumlarda gündemdeki yerini koruyor.

2024 yılında alınan erişim engeli kararının ardından Türkiye'de Roblox platformuna giriş yapılamıyor. Oyuncular, "Roblox son durum ne?" sorusuna yanıt ararken, resmi makamlardan veya Roblox cephesinden gelecek yeni açıklamaları bekliyor. Peki, Roblox Türkiye'de neden kapandı? 5 Ağustos Roblox açılacak mı? İşte merak edilen tüm gelişmeler ve güncel durum…

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

5 Ağustos 2025 itibarıyla Roblox'un Türkiye'de yeniden açılacağına dair herhangi bir resmi gelişme bulunmuyor. Erişim yasağının kalkması, Roblox'un Türk makamlarıyla olan yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı.

"Roblox son durum" başlığı altında yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek isteyen kullanıcıların, BTK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Roblox'un resmi duyurularını izlemeleri öneriliyor.

Roblox ne zaman açılacak? 5 Ağustos Roblox açılacak mı, son durum ne?

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Roblox, Türkiye'de 7 Ağustos 2024 tarihinde alınan bir mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı bu kararın gerekçeleri arasında çocuklara yönelik içeriklerin denetimsizliği, şiddet unsurları ve sanal kumar benzeri öğelerin yer alması bulunuyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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