Milyonlarca oyuncunun aktif olarak yer aldığı popüler oyun platformuna getirilen ani erişim engeli, kullanıcılar arasında ciddi tepkiyle karşılandı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu gelişme, Roblox'un ismini tekrar gündemin üst sıralarına taşıdı. Konuya dair tüm ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor. Roblox ne zaman açılacak? 30 Eylül Roblox Türkiye'de neden kapatıldı, açılacak mı?

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platform yetkilileriyle görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Bakan, sakıncalı içeriklerin temizlenmesi halinde erişim engelinin tekrar değerlendirilebileceğini belirtti.

Öte yandan, Roblox yönetimi Türkiye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için yerel kurumlarla iş birliğini artırmayı, içerik denetim mekanizmalarını güçlendirmeyi ve güvenlik tedbirlerini artırmayı planladıklarını duyurdu.

ROBLOX TÜRKİYE'DE NEDEN KAPATILDI?

Popüler çevrim içi oyun platformu Roblox, 7 Ağustos 2024'te Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı. Mahkeme, platformdaki bazı içeriklerin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimine zarar verebileceği gerekçesiyle bu kararın alındığını bildirdi. Sakıncalı içeriklerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri, erişim engelinin temel nedeni olarak gösterildi.

ROBLOX TÜRKİYE'DE AÇILACAK MI?

Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılabilmesi için öncelikle platformun zararlı içerikleri kaldırması, çocuklara yönelik güvenlik önlemlerini artırması ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resmi başvuruda bulunması gerekiyor. Bu koşullar sağlandığında, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna daha kesin cevaplar verilebilecek. Ancak yetkililer, sürecin hem teknik hem hukuki boyutlarının zaman alabileceğini ve birkaç ayı bulabileceğini belirtiyor.