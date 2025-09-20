Roblox ne zaman açılacak? 20 Eylül Roblox Türkiye'de neden kapatıldı, açılacak mı?

Milyonlarca oyuncunun severek kullandığı popüler oyun platformuna aniden erişilememesi, kullanıcılar arasında büyük bir merak ve kafa karışıklığına yol açtı. Sosyal medyada art arda gelen paylaşımlar, yaşanan sorunun kısa sürede gündeme oturmasına neden oldu. Roblox'a dair en güncel bilgiler ve detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un Türkiye'de yeniden ne zaman erişime açılacağı konusunda henüz resmi bir tarih paylaşılmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platform temsilcileriyle görüşmelerin sürdüğünü belirterek, sakıncalı içeriklerin kaldırılması halinde erişim yasağının yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti.

Öte yandan Roblox yetkilileri, Türkiye'de tekrar hizmet verebilmek adına yerel otoritelerle iş birliğini artıracaklarını, içerik denetim süreçlerini güçlendireceklerini ve güvenlik önlemlerini daha da sıkılaştıracaklarını duyurdu.

ROBLOX TÜRKİYE'DE NEDEN KAPATILDI?

Popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Türkiye genelinde erişime kapatıldı. Kararın gerekçesinde, özellikle çocuklara yönelik bazı içeriklerin sakıncalı bulunduğu ve bu içeriklerin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimlerine zarar verebileceği ifade edildi. Bu nedenle mahkeme, platformun erişiminin engellenmesine hükmetti.

Roblox'un kullanıcı kitlesinin büyük bölümünü çocuklar ve gençler oluşturuyor. Bu durum, içerik denetimi ve güvenliği konusunda hem ailelerin hem de yetkililerin daha hassas olmasını gerektiriyor. Gelen şikayetler ve uzman değerlendirmeleri doğrultusunda alınan karar neticesinde, platformun Türkiye'deki erişimi durduruldu.

ROBLOX TÜRKİYE'DE AÇILACAK MI?

Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılabilmesi için, platform üzerindeki zararlı içeriklerin kaldırılması, çocuklara yönelik güvenlik tedbirlerinin artırılması ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resmi bir başvurunun yapılması gerekiyor.

Bu şartlar yerine getirildiği takdirde, "Roblox ne zaman açılır?" sorusuna daha net bir yanıt verilebilecek. Ancak yetkililer, sürecin hem teknik hem de hukuki boyutlarının bulunduğunu belirterek, erişim engelinin kaldırılmasının zaman alabileceğini ve bunun birkaç ay sürebileceğini ifade ediyor.