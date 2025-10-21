Rıza Akpolat kimdir? Rıza Akpolat için neden hapis cezası isteniyor?

Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturmanın odak noktalarından biri haline gelmiştir. Hakkında hazırlanan iddianamede, rüşvet ve örgütlü suç faaliyetlerine ilişkin ciddi suçlamalar yer almakta ve bu suçlamalar nedeniyle Akpolat'a 415 yıla kadar hapis cezası istenmektedir. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

RIZA AKPOLAT KİMDİR?

Rıza Akpolat, 1982 yılında İstanbul'da doğmuş bir siyasetçidir. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. 2006 yılında gençlik kolu sorumluluğuyla siyasi kariyerine başlamış, Bahçelievler ilçesinde ilçe başkanlığı ve İstanbul İl Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Beşiktaş Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

RIZA AKPOLAT HAKKINDA NEDEN HAPİS CEZI İSTENİYOR?

Rıza Akpolat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, çeşitli suçlamalar yer almakta ve bu kapsamda Akpolat'a 415 yıla kadar hapis cezası istenmektedir. İddianamede Akpolat, rüşvet ve suç örgütü faaliyetleriyle bağlantılı olmakla suçlanmaktadır.

Bu soruşturma, kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş soruşturması" olarak bilinen geniş çaplı bir dosyanın parçasıdır. İddianamede, Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 40'ı tutuklu 200 kişi çeşitli suçlamalarla yargılanmakta ve bu kişiler arasında birçok CHP'li belediye başkanı ile bürokrat bulunmaktadır.

RIZA AKPOLAT NE AÇIKLAMA YAPTI?

Rıza Akpolat, hakkında hazırlanan iddianameye sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akpolat, açıklamasında iddiaların tamamının soyut ve somut delilden yoksun olduğunu vurguladı. İddianamenin "duydum, gördüm, diyorlar" gibi soyut iddialar ve tehdit altında alınan yalan ifadelerle hazırlandığını belirtti.

Ayrıca seçimleri kazanmanın bedelini aylardır hücrelerde ödediğini ifade etti. Akpolat, seçim meydanlarında büyük bir mücadeleyle çalıştıklarını ve kazandıklarını, şimdi ise mahkeme salonlarında tüm iftiralarla savaşacaklarını söyledi. Hakkında yöneltilen suçlamalara karşı hakikat ve haysiyet için mücadele edeceklerini ve sonunda adaletin kazanacağına inandığını açıkladı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ SORUŞTURMASINDA KİMLER TUTUKLANDI?

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında, 200 kişi şüpheli olarak yer almakta ve bunlardan 40'ı tutuklanmıştır.

Tutuklu olanlar arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin gibi CHP'li belediye başkanları bulunmaktadır.

Bu geniş çaplı soruşturma, örgütlü suç ve rüşvet iddiaları nedeniyle pek çok CHP'li belediye başkanı ve bürokratın tutuklanmasına yol açmıştır.