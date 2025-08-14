RESMİ GAZETE KARARLARI | 14 Ağustos 2025 Resmî Gazete kararları neler, atama kararları açıklandı mı?
Resmî Gazete kararları 14 Ağustos 2025 tarihinde yayımlandı. Günün atama kararları, yönetmelik değişiklikleri ve tebliğleri kamuoyunun gündeminde yerini aldı. "14 Ağustos Resmî Gazete kararları neler?", "Bugünün Resmî Gazete atamaları açıklandı mı?", "Hangi üniversitelerde yönetmelik değişti?" gibi sorular yoğun şekilde araştırılıyor.
Her gün yayımlanan Resmî Gazete kararları, kamu kurumları, üniversiteler ve vatandaşları yakından ilgilendiriyor. 14 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeleri ve alınan kararları sizler için derledik. İşte 14 Ağustos 2025 Resmî Gazete özet kararları ve detayları…
BUGÜNÜN KARARLARI NELERDİR?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2025/317)
YÖNETMELİKLER
–– Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri