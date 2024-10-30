Remzi Kartal kimdir? PKK terör örgütü üyesi Remzi Kartal kaç yaşında, nereli?

Remzi Kartal PKK terör örgütü üyesidir. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile görüştüğü açıklanan Remzi Kartal'ın kim olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar, terör örgütü üyesi hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, Remzi Kartal kimdir? Terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

REMZİ KARTAL KİMDİR?

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alındığı belirtilen Özer'in evinde ve belediye binasında arama gerçekleştiriliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Özer'in "Kırmızı Bültenle aranan bir PKK terör örgütü üyesi ile defalarca telefonla görüştüğü ve irtibatlı olduğu" iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli AHMET ÖZER'in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi KARTAL (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından; İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, işyerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30/10/2024 tarih saat: 06.00 itibariyle yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."