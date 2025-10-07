Regl izni nedir, yasal mı? Türkiye'de regl izni var mı? Regl izni hangi ülkelerde var?

Hayatın her döneminde iş hayatı, kadınlar için farklı zorluklar barındırır. Peki, regl izni nedir, yasal mı? Kadınların her ay yaşadığı doğal bir süreç olan regl dönemi, iş yaşamında nasıl bir hak olarak değerlendiriliyor? Türkiye'de regl izni var mı? Regl izni hangi ülkelerde var?Regl izni maaştan kesilir mi? Memurlara regl izni var mı? Regl izni hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

REGL İZNİ NEDİR?

Regl izni, kadınların adet dönemlerinde yaşadıkları fiziksel ve ruhsal semptomlar nedeniyle işten belirli bir süreliğine izin alabilecekleri bir uygulamadır. Bu izin, kadınların sağlıklarını ön planda tutarak çalışma hayatında daha verimli olmalarını sağlamayı amaçlar. Ancak Türkiye'de bu konuda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Bazı özel sektör firmaları ve yerel yönetimler, kadın çalışanlarına regl izni hakkı tanımaktadır.

TÜRKİYE'DE REGL İZNİ VAR MI?

Türkiye'de regl izni ile ilgili yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak bazı kamu kurumları ve belediyeler, kadın çalışanlarına regl izni hakkı tanımaktadır. Örneğin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinde, kadın çalışanlara ayda bir gün regl izni hakkı tanınmıştır. Bu uygulama, Türkiye'de regl izninin yasal bir hak olarak kabul edilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

REGL İZNİ HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Dünyada regl izni uygulaması, özellikle Asya ve bazı Avrupa ülkelerinde yaygındır. İlk regl izni uygulaması, Sovyetler Birliği tarafından 1920'lerde başlatılmıştır. Ancak bu uygulama, kadın işçilerin işverenler tarafından ayrımcılığa uğramasına sebep olduğu gerekçesiyle kaldırılmıştır.

Günümüzde regl izni uygulayan bazı ülkeler şunlardır:

Japonya: 1947 yılında "Seiri Kyuka" adıyla regl izni yasası yürürlüğe girmiştir. Kadın çalışanlar, regl dönemlerinde bir gün izin alabiliyorlar.

Endonezya: 1948'den beri regl izni yasasına sahiptir. Kadın çalışanlar, regl dönemlerinde iki gün izin alabiliyorlar.

Güney Kore: 2001 yılında regl izni yasası kabul edilmiştir. Kadın çalışanlar, regl dönemlerinde bir gün izin alabiliyorlar.

Tayvan: 2013'te, kadın çalışanlara yılda üç gün adet izni garanti edilmiştir.

Zambiya: 2015'te regl izni yasası yürürlüğe girmiştir. Kadın çalışanlar, regl dönemlerinde bir gün izin alabiliyorlar.

Vietnam: 2020'de kadınların regl dönemlerinde üç gün ücretli izin alabileceklerine dair bir yasa çıkartılmıştır.

İspanya: 2023'te, regl izni sağlayan ilk Avrupa ülkesi olmuştur. Kadın çalışanlar, regl dönemlerinde üç günlük izin alabiliyorlar.

İtalya: Kadın çalışanlar, regl dönemlerinde üç güne kadar ücretli izin alabiliyorlar. Bu süre zarfında ücretlerinin %80'ini alıyorlar.

REGL İZNİ YASAL MI?

Regl izni, bazı ülkelerde yasal bir hak olarak tanınmışken, bazı ülkelerde ise yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Örneğin, Japonya, Endonezya, Güney Kore, Tayvan, Zambiya, Vietnam, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde regl izni yasal bir hak olarak kabul edilmiştir. Ancak Türkiye'de regl izni ile ilgili yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Bazı özel sektör firmaları ve yerel yönetimler, kadın çalışanlarına regl izni hakkı tanımaktadır.

REGL İZNİ MAAŞTAN KESİLİR Mİ?

Regl izni, bazı ülkelerde ücretli izin olarak tanınırken, bazı ülkelerde ücretsiz izin olarak kabul edilmektedir. Örneğin, Japonya'da kadın çalışanlar regl dönemlerinde bir gün ücretli izin alabiliyorlar. Endonezya'da ise regl izni ücretli bir izin olarak kabul edilmektedir. Ancak Türkiye'de regl izni ile ilgili yasal bir düzenleme bulunmadığı için, bu konuda uygulamalar işverenlerin politikalarına bağlıdır. Bazı işverenler, regl iznini ücretli izin olarak tanırken, bazıları ise ücretsiz izin olarak kabul edebilir.

MEMURLARA REGL İZNİ VAR MI?

Türkiye'de kamu sektöründe çalışan kadın memurlar için regl izni ile ilgili yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda, kadın memurlara doğum sonrası analık izni ve süt izni gibi haklar tanınmıştır. Ancak regl izni ile ilgili bir düzenleme yer almamaktadır. Bazı kamu kurumları, kadın çalışanlarına regl izni hakkı tanıyabilir, ancak bu uygulama kurumdan kuruma değişiklik gösterebilir.