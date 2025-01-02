Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler! Regaip Kandili'nde hangi zikirler çekilir? En faziletli zikirler nelerdir?

Regaip Kandili'nde hangi zikirler çekilir? En faziletli zikirler nelerdir? Regaip Kandili, duaların kabulüne vesile olan bir gece olarak kabul edilir ve zikir çekmek, bu gecenin ruhuna uygun ibadetlerden biridir. Allah'a yakınlaşmak, günahlardan arınmak ve manevi huzur bulmak için bu özel gecede çeşitli zikirler edilebilir. Peki, Regaip Kandili'nde çekilmesi tavsiye edilen zikirler nelerdir? En faziletli zikirler nelerdir? Detaylar haberimizde...

REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Regaip Kandili'nde özellikle Allah'ın isimlerini zikretmek büyük sevap olarak kabul edilir. Bu gece boyunca şu zikirleri çekebilirsiniz:

"La ilahe illallah": Bu zikir, Allah'ın birliğini ifade eder ve kişinin imanını tazelemesi için önemlidir. 100 veya 1000 kez tekrar edilmesi tavsiye edilir.

"Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim": Bu zikir, Allah'ın yüceliğini ve kusursuzluğunu ifade eder. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu zikrin çok sevap kazandıracağını bildirmiştir.

"Estagfirullah": Tövbe etmek ve Allah'tan af dilemek için çekilmesi gereken en önemli zikirlerden biridir. Regaip Kandili, günahlardan arınmak için önemli bir fırsattır.

Tesbih Namazı ve Zikirler

Regaip Kandili gecesi, tesbih namazı kılmak ve ardından zikir çekmek, gecenin faziletlerinden yararlanmanın en etkili yollarından biridir. Tesbih namazının ardından 33'er kez şu zikirler çekilebilir:

"Subhanallah" (Allah'ı tesbih etmek)

"Elhamdülillah" (Allah'a şükretmek)

"Allahü Ekber" (Allah'ın yüceliğini anmak)

Salavat Getirmenin Fazileti

Regaip Kandili'nde, Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) salavat getirmenin çok büyük sevap olduğu belirtilmiştir. "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" salavatı, bu gecede 100 veya daha fazla kez okunabilir.

Regaip Kandili İçin Özel Dua ve Zikirler

"Hasbünallahu ve ni'mel vekil, ni'mel Mevla ve ni'men nasir" zikirleri, Allah'a olan teslimiyeti ifade eder ve bu gece boyunca sıkça tekrar edilmesi tavsiye edilir.

"Ya Latif, Ya Rahim, Ya Gafur": Allah'ın güzel isimlerinden olan bu Esma-ül Hüsna'yı tekrar etmek, gönül huzuru ve manevi arınma sağlar.

Regaip Kandili'nde 1000 İhlas Okuma İbadeti

Bazı alimler, Regaip Kandili'nde 1000 kez İhlas Suresi okumayı tavsiye etmiştir. Bu ibadet, sevapların katlanarak artmasına vesile olabilir. Ayrıca, bol bol Fatiha Suresi ve Ayet-el Kürsi okumak da gecenin manevi atmosferine uygun bir ibadet olacaktır.

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