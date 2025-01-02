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Regaip Kandili namazı nasıl kılınır 12 rekat? Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? (Diyanet)

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır 12 rekat? Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? (Diyanet)
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Regaip Kandili gecesi, duaların ve ibadetlerin kabul olduğu mübarek zamanlardan biridir. Bu gecede yapılan ibadetler arasında, 12 rekâtlık Regaip Kandili namazı en çok merak edilen ve uygulanan ibadetlerden biridir. Peki, Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili'nde 12 rekât namaz nasıl kılınır? İşte detaylar!

Kandil gecelerinde kılınan bu özel namaz, Allah'a daha yakın olmanın ve manevi huzuru bulmanın bir yolu olarak kabul edilir. 12 rekâtlık bu namazı kılmak, hem kişinin günahlarından arınmasına vesile olur hem de Allah'ın rahmetine erişmek için bir fırsat sunuyor. Regaip Kandili namazı, niyet ederek başlanan ve her rekâtında belli duaların okunduğu özel bir ibadettir. Bu mübarek gecede gönülden ibadet etmek ve dualarla Allah'a yönelmek isteyenler için 12 rekâtlık namazın detaylı kılınışını aşağıda bulabilirsiniz. Peki, Regaip Kandili namazı nasıl kılınır 12 rekat? Detaylar haberimizde...

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Niyet Edin:

Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için nafile namazı kılmaya."

Bu niyetle namaza başlanır. Regaip Kandili için kılınan 12 rekâtlık namaz, iki rekâtlık parçalar halinde kılınır. Her iki rekâtta bir selam verilir.

2. Her Rekâtın Kılınışı:

Her bir rekât, diğer namazlarda olduğu gibi aşağıdaki sıraya göre kılınır:

Subhaneke duası okunur.

Fatiha suresi okunur.

Fatiha'dan sonra Kısa bir sure (örneğin İhlas, Kevser veya Kadir Suresi) okunur.

Rükû ve secdeler yapılır.

Bu şekilde iki rekât tamamlanır ve ardından selam verilerek diğer iki rekâta başlanır.

3. 12 Rekât Tamamlanana Kadar:

12 rekât tamamlanana kadar her iki rekâtta bir selam verilir. Namaz sonunda Allah'a hamd ederek dua edilir ve tövbe istiğfar yapılır.

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır 12 rekat? Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? (Diyanet)

REGAİP KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNMALI?

1. İstiğfar (Tövbe) Duası

Regaip Kandili, bağışlanma için önemli bir fırsattır. Bu nedenle istiğfar ederek Allah'tan af dilemek önemlidir:

"Estağfirullah el-azim el-lezi la ilahe illa hu, el-hayyül kayyume ve etubu ileyh."

Anlamı: "Büyük Allah'tan, O'ndan başka ilah yoktur. Hay ve kayyum olan Allah'tan bağışlanma diler ve O'na tövbe ederim."

2. Salavat-ı Şerif

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e bol bol salavat getirmek bu geceyi anlamlı kılar:

"Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed."

Anlamı: "Allah'ım! Muhammed'e ve O'nun ailesine rahmet eyle."

3. Fatiha ve İhlas Suresi

Bu surelerin sevabı çok büyüktür. Özellikle 3, 7 veya daha fazla kere İhlas Suresi okunabilir.

4. Hacet Duası

Bir dileğiniz veya hayırlı bir muradınız varsa, namaz kıldıktan sonra hacet duası edebilirsiniz:

"Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fil-ahirati haseneten ve kına azabennar."

Anlamı: "Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru."

5. Regaip Kandili Özel Duası

Regaip Kandili'ne özel bir dua olmamakla birlikte, samimi bir kalple Allah'tan dileklerde bulunmak önemlidir. Kendi dualarınızı yaparken şunları ekleyebilirsiniz:

Hidayet, sağlık, afiyet ve bereket dilemek.

Ümmet-i Muhammed için dua etmek.

Ahiret için hazırlık niyetiyle dualar etmek.

6. Yasin-i Şerif

Bu gece bir veya daha fazla Yasin-i Şerif okumak da faziletli kabul edilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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