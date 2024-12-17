Recep ayı ne zaman 2025? sorusu, 2025 yılı dini takvimini takip edenler tarafından sıkça merak ediliyor. Hicri takvime göre Recep ayı, üç ayların ilki olarak kabul edilir ve manevi hazırlıkların başlangıcıdır. 2025 yılında Recep ayı, 1 Ocak günü başlayacak. Üç ayların müjdecisi olan Recep ayı, özellikle Regaip Kandili ve Miraç Kandili gibi önemli geceleri barındırır. 2025 yılında Recep ayı boyunca ibadetlerini yerine getirmek isteyenler için bu tarihlerin önemi büyüktür. Müslümanlar bu ayda bolca ibadet ederek manevi huzur arayışına girerler. Peki, Recep ayı ne zaman 2025?

RECEP AYI NE ZAMAN 2025?

Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

RECEP AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Hicri takvime göre Recep ayı, üç ayların başlangıcı olarak kabul edilir ve İslam dininde önemli bir yere sahiptir. Recep ayı, Regaip Kandili ve Miraç Kandili gibi kutsal geceleri içerisinde barındırır. 2025 yılında Recep ayının başlangıç tarihi 2 Ocak Perşembe günü, bitişi ise 31 Ocak Cuma günü olarak belirlenmiştir.

Recep ayı, aynı zamanda oruç tutmak, dua etmek ve bolca ibadet etmek için önemli bir fırsat olarak görülür. Bu ay, Müslümanların manevi hazırlıklarının başladığı, günahlardan arınmaya çalıştığı bir aydır. Ayrıca Recep ayının 27. gecesi, Miraç Kandili olarak kutlanır ve bu gece, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah katına yükseldiği gece olarak bilinir.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet, 2024 yılına ait dini günler takvimini paylaştı. Takvime göre üç aylar, 12 Ocak Cuma günü 1 Recep ile başlıyor. Şaban ayı ise 11 Şubat tarihinde başlıyor. 2024 Ramazan ayı ise 11 Mart Pazartesi günü tutulacak ilk oruç ile başladı.