Ramazan Günay kim, nereli? Fırat Kalkanı kahraman Piyade Teğmen Ramazan Günay kimdir?
Irak'ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda 6 askerimiz şehit oldu. Gelen bu haberler tüm Türkiye yasa boğulurken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 6 askerin kimliğini açıkladı. Peki, Ramazan Günay kim, nereli? Fırat Kalkanı kahraman şehit Ramazan Günay kimdir?
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit düşen 6 askerin kimliği belli oldu. Şehitlerin isimlerini açıklayan Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi. Ramazan Günay kim, nereli? Fırat Kalkanı kahraman şehit Ramazan Günay kimdir?
RAMAZAN GÜNAY KİM, NERELİ?
Hain saldırıda şehit düşen, Afyonkarahisar-Sinanpaşa İlçesi Güney Beldesi Çalışlar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı/Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görev yapan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın şehadet haberi, şehidin İzmir Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı. Şehit Ramazan Günay'ın şehadet haberinin annesi Firdes Günay ve babası Ahmet Günay'a verilme anında, adreste sağlık görevlileri de bulundu. Acı haberi alan aile bireyleri yasa bürünürken, şehidin cenaze programının henüz netleşmediği öğrenildi.