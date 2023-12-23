Ramazan Günay kim, nereli? Fırat Kalkanı kahraman Piyade Teğmen Ramazan Günay kimdir?

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit düşen 6 askerin kimliği belli oldu. Şehitlerin isimlerini açıklayan Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi. Ramazan Günay kim, nereli? Fırat Kalkanı kahraman şehit Ramazan Günay kimdir?

RAMAZAN GÜNAY KİM, NERELİ?