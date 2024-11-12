2025 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi ve ilk oruç günü, birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 Dini Günler Takvimi'ne göre, Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve bu tarihte Müslümanlar ilk oruçlarını tutacak. Bu mübarek ay, manevi bir yenilenme dönemi olarak 30 gün boyunca devam edecek ve Ramazan ayı 30 Mart 2025 Pazar günü sona erecek. Peki, Ramazan Başlangıcı 2025 ne zaman? İlk oruç hangi güne denk geliyor? 2025 Dini Günler takvimi!

RAMAZAN BAŞLANGICI 2025 NE ZAMAN?

2025 yılında Ramazan, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Bu tarihte Müslümanlar ilk oruçlarını tutarak Ramazan ayına girecekler. Ramazan, 30 gün sürecek ve 30 Mart 2025 Pazar günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı da 31 Mart Pazartesi günü başlayarak 2 Nisan Çarşamba gününe kadar sürecek. Bu tarihler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Dini Günler Takvimi'ne göre belirlenmiştir ve Müslümanlar için özel bir ibadet ve manevi yenilenme dönemi olarak kabul edilmektedir.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025Perşembe