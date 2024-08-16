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Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli?

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Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nin mevcut rektörüdür. Kendisi hakkında daha fazla bilgi, yaşı ve nereli olduğu gibi konular merak konusu olmaya devam ediyor.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın kim olduğu merak ediliyor. 13 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli?

ÖZLENEN ÖZKAN KİMDİR?

1978 yılında Antalya'da doğdu. Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nde, Tıpta Uzmanlığını, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 2004-2008 yıllarında tamamladı.

ÖZLENEN ÖZKAN'IN KARİYERİ

Akdeniz Üniversitesi'nde 2010 yılında Doçent, 2018 yılında Profesör oldu. 2010 yılından buyana Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Anabilim/Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

2010 yılında Türkiye'nin ilk çift kol nakli, 2011 yılında Dünya'nın ilk kadavra vericili uterus nakli, 2012 yılında Türkiye'nin ilk yüz nakli gibi önemli başarılara imza atan ekipte yer aldı.

İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk sahibidir. 14.08.2020 tarihli 31213 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Üniversitemize Rektör olarak atanmıştır. 16.08.2024 tarihinde ise Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne devam etmektedir.

Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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