Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Övgün Ahmet Ercan eğitimi ve kitapları!

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Övgün Ahmet Ercan kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan hakkında Övgün Ahmet Ercan kim merak ediliyor. Peki, Övgün Ahmet Ercan kimdir? Övgün Ahmet Ercan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Övgün Ahmet Ercan eğitimi ve kitapları haberimizde...

ÖVGÜN AHMET ERCAN KİMDİR?

Övgün Ahmet Ercan 10 Kasım 1947; Nazilli, Aydın doğumlu Türk bilim insanı, yüksek jeofizik mühendisidir.

1999 Gölcük depreminin ardından Türkiye'de halkın deprem konusunda bilinçlenmesi konusunda çalışmaları ile tanınmıştır.

1947 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu. Selânik kökenlidir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın büyük torunudur.

1960-1963 arasında Nazilli Ortaokulu'nda öğrenim gördü; 1966'da Nazilli Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek öğenimini 1970'te İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde tamamladı. 1970'te ABD'ye gitti; Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nden yüksek lisans (1973) Colorado Madencilik Okulu'ndan doktora (1975) derecesi aldı. 1975 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği'nde kadrosunda görev aldı. 1980 yılına kadar Massachusetts Institute of Technology'de doktora sonrası çalışmalar yaptı. 2011'de Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.

17 kitabı, 420 bilimsel yayını ve Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı vardır. Senato ile Şantiye dergileri ile Beşiktaş, Türksolu, Yeşil Dünya gazetelerinde sürekli köşe yazarıdır

1983'te özel bir kuruluş olan "Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu"'nu kurdu. 2002-2004'te Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Kurucu Genel Başkanlığı'nı, 2006-2007 arası İran Devleti'nin petrol danışmanlığını yapmıştır. 2010'da Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığı'na atanmıştır. 2011-2012 TMMOB başdanışmanlığı yaptı.

Bitirdiği Bazı Çalışmalar

Deprem Araştırmaları

Türkiye İle İstanbul Deprem Bölgelendirme Haritası (2000)

İstanbul ve Marmara'nın Deprem Çekincesi (1999)

Depremlerin Kestirilmesi ve Uyarılması (1999)

Petrol Aramaları

İran'da Petrol Aramaları (2005-2007)

Nazilli(Aydın) Petrol Bulgusu (1998)

Türkiye Kafkasyası Petrol Alanları Buluşu (1984)

Batı Toroslar Petrol Araştırmaları (1982)

Jeotermal Aramalar

Germencik Jeotermal Alanı Keşfi (MTA ile birlikte) (1981)

Kuşadası(Davutlar) Jeotermal Alanı Keşfi (1985)

Kızıldere Jeotermal Alanı Keşfi (MTA ile birlikte) (1975)

Yeraltı Suyu Aramaları

Emlakbank Mimaroba-Sinanoba Konutları Su Projesi (1995)

Emlakbank Bahçeşehir Konutları Su Projesi (1993)

İller Bankası Trakya Su Aramaları (1994)

Töz(Maden) Aramaları

Uşak Yöresi Altın Aramaları (1997)

Gümüşhane Gümüş-Kurşun-Çinko Aramaları (1998)

Çanakkale Yenice Bakır Aramaları (1985)

Kayseri(Dedeman) Krom Aramaları (1998)

Zonguldak-Bartın Kömür Aramaları (1984)

Arkeolojik-Saklantı Aramaları

Bizans Sarayı Araştırması (1998)

Külhöyük-Hitit Kenti Araştırması (1995)

Mostar Köprüsü Restorasyon Jeofiziği (2000)

İstanbul Metrosu Güzergâh Çalışmaları (2003-2004)

Uzan Çiftliği Saklantı Aramaları (2004-2005)

Kent Planlama Çalışmaları

İstanbul İki Göl Arası Yarım Adası Yerleşim Alanı Planlaması (1989)

İstanbul Gürpınar Kenti Yerleşim Alanı Planlaması (1990)

İstanbul Arnavutköy Kenti Yerleşim Alanı Planlaması (1995)

Mühendislik Çalışmaları