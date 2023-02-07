Pqueen Bilal kimdir? Bilal Yılmazlar kaç yaşında, nereli? Pelin Baynazoğlu Bilal nesi oluyor?

Twitch yayıncısı Pqueen, Kahramanmaraş merkezli depremde Bilal Yılmazlar'ın hayatını kaybettiği duyurdu. Peki, Pqueen arkadaşı Bilal kim? Bilal Yılmazlar kimdir? Pelin Baynazoğlu Bilal Yılmazlar nesi oluyor? İşte detaylar...

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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci depremi olarak tarihe geçti. Twitch yayıncısı Pqueen, sosyal medya hesaplarından meydana gelen depremde Bilal Yılmazlar'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Fenomen yayıncının paylaşımı sonrasında Bilal Yılmazlar'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Pqueen arkadaşı Bilal kim? Bilal Yılmazlar kimdir? Pelin Baynazoğlu Bilal Yılmazlar nesi oluyor? Detaylar haberimizde...

PQUEEN BİLAL YILMAZLAR KİMDİR?

Pqueen kullanıcı adıyla tanınan Pelin Baynazoğlu, Twitch'te açtığı yayınlarla tanınmaktadır. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 04.17'de meydana gelen depremin ardından bölgede büyüklüğü 6'yı bulan çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Bölgede öğlen saatlerinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Ünlü Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu, meydana gelen depremde Bilal Yılmazlar'ın hayatını kaybettiğini takipçileriyle paylaştı.