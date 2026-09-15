Konyasporlu futbolcular, omurilik kanseri tedavisi gören taraftarları Sude'yi ziyaret etti

KONYASPOR Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz, takım kaptanı Adil Demirbağ ve futbolcu Ahmet Oğuz, omurilik kanseri tedavisi gören Konyaspor taraftarı 17 yaşındaki Sude Ay'ı evinde ziyaret etti.

RAHATSIZLIĞINA RAĞMEN MAÇA GELMİŞTİ

Omurilik kanseri tedavisi görmesine rağmen Trabzonspor maçına giderek takımını destekleyen Sude Ay, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ay, "Maça giderken hiç böyle bir şey aklımda yoktu. Taraftarlardan gördüğüm sevgi çok hoşuma gitti. Kimse beni tanımıyordu. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Bir aile olduğunuzu gösterdiniz." dedi.

FUTBOLCULARDAN DUYGU DOLU SÖZLER

Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz ise, "Sude'yi sosyal medyada gördük, çok duygulandık. Kardeşimiz zorluklara yenerek maça geldi ve bize de uğur getirdi. İnşallah diğer maçlarda da Sude'nin hem dualarından hem de enerjisinden faydalanacağız" ifadelerinde bulundu.

Takım kaptanı Adil Demirbağ da, "Sude'ye kalpten teşekkür etmek istiyorum. Benim sözümü yere düşürmeyip Konyaspor'un en büyük taraftarlarından biri olarak bizi yalnız bırakmadı. Kendisi bize uğur getirdi. İnşallah bundan sonraki maçlarda da bizimle beraber olur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı