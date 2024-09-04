Polis Okullarında Sağlık Davaları ve Süreçleri

Polis okulu sağlık davaları son zamanlarda çok fazla gündeme gelmektedir. Polis okullarına giriş için birtakım aşamaların geçilmesi gerekir. Bu aşamalar KPSS sınavından yeterli puanı almak, polis okullarına giriş alımlarını takip ederek alımlara başvurmak ve sıralamaya girilmesi durumunda ön sağlık, performans sınavı ve mülakatta başarılı olmaktır. Ancak polis olmak için iki aşamalı sağlık taramasından geçmek gerekir. Bu aşamalardan ön sağlık taraması yüzeysel yapılırken polis öğrencisi olarak eğitime başladıktan sonra kapsamlı bir sağlık taraması yapılır. Polis okulları (PAEM, POMEM, PMYO) sağlık şartlarının değerlendirilmesi Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak yapılır. Polis okullarına kayıt için gerekli sağlık şartlarına uymak gereklidir. Polis olabilmek için geçilmesi gereken sağlık aşamalarına bakacak olursak;

Ön sağlık Kontrolü: Polis olabilmek için öncelikle ön sağlık kontrolünden geçmek gereklidir. Ön sağlık kontrolünde çok ayrıntılı olmayacak şekilde adayların sağlık yönetmeliğine uygunluğuna bakılır. Bu aşamada polis öğrencisi olabilir şeklinde değerlendirilenler diğer aşamalara geçerken polis öğrencisi olamaz şeklinde değerlendirilenler diğer aşamalara geçemez.

Polis olabilmek için öncelikle ön sağlık kontrolünden geçmek gereklidir. Ön sağlık kontrolünde çok ayrıntılı olmayacak şekilde adayların sağlık yönetmeliğine uygunluğuna bakılır. Bu aşamada polis öğrencisi olabilir şeklinde değerlendirilenler diğer aşamalara geçerken polis öğrencisi olamaz şeklinde değerlendirilenler diğer aşamalara geçemez. Geçici Kayıt Süreci: Başarı listesine girebilen asil adaylar geçici olarak kaydedilir. Geçici olarak kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından incelemeye alınır. Raporlarında eksiklik bulunan adayların eksiklikleri tamamlattırılır. Geçici kayıt aşamasında adayın durumunun sağlık yönetmeliğine uymadığı tespit edilirse aday yeniden muayene edilebilir ve sonuç olarak yönetmeliğe uymadığı tespit edilen aday hakkında öğrenci adayı olamaz kararı verilir ve ilişiği kesilir.

Başarı listesine girebilen asil adaylar geçici olarak kaydedilir. Geçici olarak kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından incelemeye alınır. Raporlarında eksiklik bulunan adayların eksiklikleri tamamlattırılır. Geçici kayıt aşamasında adayın durumunun sağlık yönetmeliğine uymadığı tespit edilirse aday yeniden muayene edilebilir ve sonuç olarak yönetmeliğe uymadığı tespit edilen aday hakkında öğrenci adayı olamaz kararı verilir ve ilişiği kesilir. İntibak Eğitimi ve Kesin Kayıt Süreci: Geçici kayıt sürecinde herhangi sorun çıkmayan adaylar intibak eğitimi sürecine girerler. Bu aşamada aday artık Emniyet Teşkilat Sağlık Şartları Yönetmeliğine uyup uymadığı hususunda değerlendirmeye tabi tutulur. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği uyarınca polis öğrencisi olur raporu alan adayların kesin kaydı yapılırken ETSŞY şartları uyarınca hakkında Polis Öğrencisi olamaz raporu verilen adayların ilişiği kesilir.

Polis Akademisi'ne bağlı POMEM, PAEM, PMYO gibi okullarda olmak isteyen adayların Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümlerince A dilimine uyması gerekir. Aksi durumda adayın ilişiği kesilir ve aday bu işleme karşı 60 gün içerisinde idari dava açma hakkına sahiptir. Sağlık sebebiyle polis okullarından ilişik kesilmesi işlemine karşı açılacak iptal davasında hak kaybı yaşamamak adına sürecin dikkatli yürütülmesi gereklidir. Polislikten sağlık sebebiyle elenme durumunda 60 gün içinde dava açılmalıdır.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Nedir?

3 Ocak 2018 tarihli Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği 1.maddesi ile yönetmeliğin amacı düzenlenmiştir. Bu maddelere göre yönetmeliğin amacı;

Okullara alınacak öğrencilerde,

Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda,

Öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde,

Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda,

Naklen atamalarda,

Öğrencilikte veya memuriyette hastalanma durumlarında,

Malullük ve vazife malullüğünde,

Vazife malulü olarak çalışmaya devam etme durumunda,

Hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık şartlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği birinci maddesine göre Polis Akademisi bünyesinde eğitim alacak olan PAEM, PMYO, POMEM öğrencilerinin ilgili yönetmelik gereğince belirtilen alanların tümünden A dilimi kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Yönetmelik kapsamında değerlendirmeler tam teşekküllü devlet hastanelerinde bulunan sağlık kurulları tarafından yapılır. Tam teşekküllü devlet hastanesi olmayan sağlık ocağı, özel hastane gibi kurumlarca yapılan değerlendirmeler dikkate alınmaz.

Polis Okullarından Sağlık Sebebi ile Elenme Durumunda Ne Yapılır?

Polis Akademisine bağlı öğretim kurumlarında Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine uygun olarak adayların A dilimine uygun olduğu yönünde polis öğrencisi olur raporu alması gerekir. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği 10. Maddesi hükmüne göre öğrenci adaylarına ait giriş raporları ve sağlıkla ilgili diğer belgeleri, sağlık komisyonu tarafından incelenir. Bu inceleme sonucunda; rapordaki laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olmayan durumlarda, öğrenci adayı hakkında tek raporla, "Öğrenci Olur" veya "Öğrenci Olamaz" şeklinde kesin karar verilebilir.Bulgu, teşhis ve dilim yönünden, verilen kararın bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığının tespiti halinde; rapor aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı başka bir tam teşekküllü hastaneye bulgu, teşhis, dilim ve karar ile ilgili sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilebilir. Sevk edilen hastaneden alınan sağlık kurulu raporundaki veya iade dönüşü gelen giriş raporundaki bulgu, teşhis, dilim ve karara göre öğrenci olup olamayacağına karar verilir. Çelişkili durum devam ediyorsa, giriş raporu veya danışman hastane raporu aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı hakkında netlik oluşana kadar danışman hastanelerin görüşüne başvurulabilir. Danışman hastaneler genel Olarak Ankara'da bulunan Gazi Hastanesi, Numune Hastanesi, Bilkent şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi olabilir.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre öğrenci adayı hakkındaki kesin karar, inceleme tarihindeki mevcut sağlık durumuna göre verilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için inceleme tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilemez. Ancak sağlık nedeniyle elenen adayların bir yıl içerisinde iyileşmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere tam teşekküllü devlet hastanesinden polis öğrencisi olabileceği yönünde rapor alırsa başvurma hakkı saklıdır.

Polis Okulları Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Edilebilir Mi?

Polis okullarına girebilmek için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Ek 3. Maddesi ile belirtilen bölümlerin A dilimine girmek şarttır. ETSŞY ile incelenen bölümlere bakacak olursak;

Dahiliye (Endokrinoloji-Hematoloji-Nefroloji-Gastroenteroloji) ve Enfeksiyon Hastalıkları

Romatoloji

Kardiyoloji ve Kalp ve Damar Cerrahisi

Genel Cerrahi

Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Ağız ve Diş Hastalıkları

Göz Hastalıkları

Üroloji ve Kadın Hastalıkları ve Doğum

Ortopedi ve Travmatoloji

Sinir Sistemi Hastalıkları ve Beyin ve Sinir Cerrahisi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Cilt Hastalıkları

Polis adayının belirtilen bölümlerin A dilimine girmesi şarttır. Aksi durumda adayın ilişiğinin kesilmesi gündeme gelecektir. İlişiğin kesilmesi halinde ise yapılan işlemin bir idari işlem olması sebebi ile idare mahkemesinde uygulanan işlemin telafisi güç zararlar doğuracak olması sebebi ile yürütmenin durdurulması ve nihayetinde iptal edilmesi talepli dava açılabilir. İptal davası işlemin adaya tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde açılmalıdır. Aksi durumda hak kaybı yaşanması mümkündür.

Polis Okulları Sağlık Davası

Polis okullarından sağlık sebebi ile elenen ve ilişiği kesilen adayların işlemin kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesine iptal davası açma hakkı bulunmaktadır. Zira ilişik kesme işlemi de bir idari işlemdir ve idari işlemleri yargı denetimine tabidir. Sağlık sebebi ile açılacak davalar Emniyet Genel Müdürlüğüne karşı Ankara'da açılır. Davanın başka ilde açılması yetkisizlik kararı verilmesine sebep olacak ve dava yetkisizlik sebebi ile yetkili mahkemeye gönderilecektir. Bu da polis öğrencisinin öğreniminden geri kalmasına sebep olacak ve sonuçla aday devre-dönem kaybı yaşayacaktır. Bu sebeple sağlık sebebiyle ilişik kesme sebebiyle iptal davalarında alanında uzman bir avukat yardımı almanızı tavsiye ediyoruz.

Mahkemeye açılacak iptal davası yürütmeyi durdurma talepli açılmalıdır. İptal davasının açılması ile birlikte mahkeme yürütmeyi durdurma hakkında olumlu veya olumsuz karar verir bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır. Akabinde mahkeme adayı yeni bir sağlık kurulu raporu alması için hastaneye sevkeder. Mahkeme genel olarak yeni sağlık kurulu raporu sonucuna göre karar verme eğilimindedir. Mahkemece sevkedilen hastane sağlık kurulu raporuna karşı idarenin itiraz hakkı bulunmaktadır. Raporda çelişkiler bulunması ve idarenin alınan rapora itirazının haklı görülmesi durumunda yeniden rapor alınması gündeme gelebilir. Sonuçta nihai olarak alınan rapora göre mahkemece işlemin iptali veya davanın reddi yönünde karar verilir.

Sağlık Okulu Sağlık Davası Yürütmenin Durdurulması Kararı Önemli Mi?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 27. Maddesi gereğince yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartı bulunmalıdır. Sağlık sebebi ile ilişik kesilmesi durumunda polis adayı emsalleri eğitime devam edip mezun olurken emsallerinden geri kalmakta ve eğitimini bitirememektedir. Bu durum da polis adayı bakımından telafisi güç veya imkansız zararlar doğmasına sebep olmaktadır. Bu bakımdan sağlık sebebi ile açılacak iptal davalarında öncelikle idarenin savunması alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talepli iptal davası açılır.

İdare mahkemesi iptal davası açılmasından sonra idarenin savunmasını almadan yürütmeyi durdurma kararı verecekse bu süre 5-10 günü bulabilir. Ancak mahkeme idarenin savunması alındıktan sonra yürütmenin durdurulması kararını değerlendireceğine karar verirse bu süreç iki üç ay sürebilir. Bu sebeple hak kayıplarının yaşanmaması ve yürütmeyi durdurma kararının bir an önce alınması adına adayın durumu ve telafisi güç zararlara uğrayacağı dava dilekçesi ile açıkça belirtilmelidir. Aksi durumda yürütmeyi durdurma kararının geç verilmesi sonucunda adayın hak kayıplarına uğrayacağı açıktır. Sağlık sebebi ile ilişiği kesilen adayların süre geçirmeden bir an önce yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açılması yönünde harekete geçmesini tavsiye ediyoruz.

Kaynak: Kadim Hukuk ve Danışmanlık