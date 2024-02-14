Pişmanlık sözleri: Pişmanlık ile ilgili sözler nelerdir? En pişmanlık duyulan sözler! Son pişmanlık sözleri, son pişmanlık neye yarar sözleri!

Son pişmanlık sözleri, pişmanlıkla alakalı sözler dönem dönem en çok aratılan sözlerin arasında geliyor. Pişmanlık bir insanın geçmişteki davranışlarından hoşnut olmama duygusudur. Bu duygusunu karşıdaki kişiye ifade etmek için pişmanlık sözlerini söylerler. Peki, en güzel pişmanlık sözleri nelerdir, pişmanlıkla alakalı sözler nedir?

PİŞMANLIK NEDİR?

Pişmanlık bir insanın geçmişteki davranışlarından hoşnut olmama duygusudur. İnsanın belirli bir eylemi yerine getirdikten sonra üzüntü, utanç, mahcubiyet veya suçluluk karışımı bir duygu hissetmesi; "Keşke öyle yapmasaydım! diye düşünmesidir". Pişmanlık bir eylemi yerine getirmekten dolayı ortaya çıktığı gibi, eylemsizlikten dolayı da ortaya çıkabilir. "Keşke bir şey yapsaydım!" şeklindeki bir düşünce de pişmanlık olarak değerlendirilir.

Pişmanlık suçluluk duygusu içerebilir ama genel anlamda suçluluktan farklıdır. Pişmanlık rahatsız edici bir duygu olmakla birlikte etkisi suçluluk duygusuna göre daha zayıf ve daha geçicidir. Vicdan azabı pişmanlığın en güçlü şeklidir ve çok daha derin bir suçluluk bileşenine sahiptir. Utanç ve mahcubiyet duygularının pişmanlıktan farkı taşıdıkları toplumsal ve kültürel unsurlardır. Örneğin toplumun onaylamadığı bir eylemi işleyen bir insan toplumun baskısı yüzünden utanç hissedebilir ama işlediği eylemden kişisel bir çıkar sağlamışsa pişmanlık duymayabilir.

PİŞMANLIK SÖZLERİ 2021

- Ne güzel demiş üstad; Yar olsaydı kalırdı, yaraydı geçti.

- Seni kırdığım için değil; ne olursa olsun gitmene izin verdiğim için kendimi affedemiyorum.

- Değerini bilmiyorsa, yokluğunu tatması gerekir. (Arda Erel)

- Pişman değilim sadece dön bak arkana ne için nelerden vazgeçtin neler dururken sen neyi seçtin!

- Pişmanlık, düşmüşlerin masumiyeti demektir.

- Hayat için en iyisini yapanlar hiçbir zaman pişman olmazlar.

- Çok geç pişman olanın vay başına. (Shakespeare)

- Kimse elindekinin değerini bilmez sahip olduğu sürece; Ama bir gün onu kaybettiğinde geç kalınmış tek bir söz: Keşke.

- Gönül penceresini açık bıraktım… Kimi camını kırdı, kimi çerçevesini…

Pişmanlık sözleri

- Ne pişmanlık ne de isyan, derinden bir keşkedir insan…

- Pişmanlık, gelmeyenlerin olacak. Bekleyenlerin değil!

- Keşke koparmasaydım onca gülleri bir değersiz adi insan için!

- Çok değer vermek demek, çok pişmanlık demektir.

- Bazı hatalar var asla yapılmaması gereken, sonuçları ömürlük pişmanlıklar yaratır.

- Bir gerçek var ki kimse için tükendiğimize değmedi.

- Seni adam sanmakla en çok aşka ayıp etmişim!

- Eskisi gibi olmayı özlüyor insan, eskisi gibi hissetmeyi.

- Söz verirken acele etme. Çünkü söz namustur. (Hz. Ali)

- Sevmek ölmektir bence, ben de sevmiştim ölmeden önce…

PİŞMANLIK İLE İLGİLİ SÖZLER

- Üzgünüm! Pişmanlıklarım o kadar çok oldu ki artık pişman olamıyorum.

- Utanma bilmeyen pişmanlık bilmez.

- Çok pişman olan hiç pişman olmamıştır... (Sagopa Kajmer)

- Aşk kadınların kalbinde, erkeklerin cebinde gezer.

- Ne zaman pişman olursun biliyor musun? Yarım bıraktığını başkası tamamladığında!

- Aşkım Senden özür Dilerim Kalbini Kırdıysam çekip Giderim.

- Seni kırdığım için değil; ne olursa olsun gitmene izin verdiğim için kendimi affedemiyorum.

- Hiddet ekilen yerden pişmanlık biçilir. (Alessandro Manzoni)

- Gelenler benimdir mutluluğumdur, gidenler pişmanlıklarım. Tutmak istemem onları yanımda.

- Belki de tutmalıydım, bırakmamalıydım ellerini… Gurur yaptım, sustum öylece elveda der gibi.

- Yolun bundan sonrasına keşkelerle devam edeceğiz.

- Hayatta en büyük pişmanlık, pişman olurum diye yapamadıklarınızdır.

- Yaptığım hiç bir şeyden pişman değilim. Aklım hala yapamadıklarımda!

- Şimdi başımı kendi omzuma koyup gidiyorsam yenildiğimden değil, yanıldığımdandır.

- Keşke gözümden milyonlarca yaş düşseydi de, sen düşmeseydin!

- Dilim kal demeyi bilirdi, sende kalabilecek yüreği görseydi.

- Sonunda eyvah diyeceğin şeylere başta eyvallah deme pişman ol fakat pişman ölme.

- Gidilmemiş yerlerin, okunmamış kitapların, dilimin ucuna takılıp kalmış cümlelerin pişmanlığını duyuyorum en çok. Pişman olmam lazım.

- O bir sırdı ve ben tutamadım O'nu içimde.

- Okuduğum en gerçek hikayeydi. Bir erkeğin gözlerindeki pişmanlık.

EN ANLAMLI PİŞMANLIK SÖZLERİ

- Pişmanlık, düşmüşlerin masumiyeti demektir. (Kleist)

- Benim kalbimi kırmak suya yazı yazmaya benzer, kırılan kalbimi düzeltmek gece doğan güneşe benzer Sen o suya yazı yazmayı başardın şimdi güneşin doğmasını bekle.

- Dünyanı tersine döndüreceğim senide canından bezdireceğim, yaktığın ateşi söndüreceğim hesabım bitmedi daha seninle.

- Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için, dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyorlar. (İmam Gazali)

- Bunca acıyı çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince.

- Pişman değilim! Sadece dön bak arkana; ne için, nelerden vazgeçtin? Neler dururken, sen nelerden vazgeçtin? (Nazım Hikmet)

- Sana o kadar kırgınım ki, seni bin parçaya bölsem yetmez. Ama kaybolacak bir parçana da gönlüm elvermez.

- Pişman olacaksan vazgeçmeyeceksin. Vazgeçtiysen pişman olmayacaksın.

- Seven ben sevilen sen ağlayan ben ağlatan yine sen!!

- Bunca acıyı çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince…

- Pişmanlık tövbedir. - Hz Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)



- Benim en berbat hikâyemi kardeşim dediğim insanlar yazdı.

- Aklın başına geldiğinde pişman olacağın bir işi sakın yapma!

SON PİŞMANLIK NEYE YARAR SÖZLERİ

Günler sessiz mahsun sensiz

Günler herzamanki gibi telaşlı

Yanlış nerde aklım sende

Suçum neydi kimdi suçlu sormadım

Çektin gittin dinlemeden

Bana bir şey söylemeden

Yıllar sonra dönsen de boş

Son pişmanlık neye yarar

Herşeyin bedeli var

***

Olmadı yar

Son pişmanlık neye yarar

Herşeyin bedeli var

Buraya kadar

Firar eder aklım başımdan

Uçar gider

Ziyan olmuş yıllarım

Varsın olsun beter