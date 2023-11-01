Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Pepsi markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Pepsi İsrail malı mı? Pepsi hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

Pepsi İsrail malı mı? Pepsi hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Pepsi İsrail malı mı? Pepsi hangi ülkenin, kimin markası?

PEPSİ HANGİ ÜLKENİN MALI?

İlk üretim yılı: 1893

Köken: ABD

Renk: Karamel

Tip: Meşrubat, Kola

Pepsi, 1893 yılında ABD'de yaratılmış, PepsiCo tarafından üretilen ve Dünya'da en popüler alkolsüz içecek markalarından biridir.

Pepsi, 1867 yılında ABD'nin bir eyaleti olan Kuzey Karolina'da doğan ve yine burada yaşayan Caleb Bradham tarafından icat edilmiştir. Önceleri doktor olmak isteyen Bradham, doğduğu eyalette başladığı tıp eğitimine Maryland'de devam etti. Fakat tıp eğitiminin zorlaşması ve pahalılaşmasının yanı sıra babasının da iflas etmesi üzerine Bradham, eğitimini yarıda bırakarak memleketine dönüp çalışmaya başladı. Bununla beraber, tıp alanına ilgisini kaybetmeyen Bradham bir süre sonra Maryland Üniversitesi'nde eczacılık alanında eğitimine devam etti. Üniversiteyi bitirip Kuzey Karolina'ya döndü. New Bern kentinde kendi eczanesini işletmeye başladı.

Bradham, 1893 ilk denemelerini yaptığı içeceği bir yandan da geliştirmeye çalıştı. 1898 yılında yine bu eczanede içeceği üretti ve New Bern şehrinde "Brad's Drink" ("Brad'in İçeceği") olarak piyasaya sürdü. Karbonatlı su, şeker, vanilya, nadir yağlar ve kola fındığından oluşan içecek piyasaya mide ilacı olarak tanıtıldı. Bradham, 1898 yılında rakibinden 100 dolar karşılığında "Pep Cola" ticari ismini satın alarak kullanmaya başlamıştır. Kimyacı olan Caleb Bradham, Pepsi'yi sindirime yardımcı olması ve enerji vermesi amacıyla geliştirmiştir. Böylece 1903 yılında Bradham, sindirim enzimi olan pepsinden esinlenerek yarattığı ürünün adını değiştirip "Pepsi-Cola" yaptı ve içkinin resmi kaydını yaptırdı. Aynı yıl mucit kimyager 7.968 galon içecek satmayı başardı. Sonraki yıl "Pepsi" 6 unsiyalıq şişelerde satılmaya başlatıldı. Satışlar 19,848 gallona kadar arttı. 1905 yılında Bradham, Pepsi'nin logosunu 1898 yılındaki orijinal tasarımından sonra ilk kez değiştirdi.

1906 yılında ABD Gıda Enstitüsü'nün içecek içerisinde zararlı bir madde olmadığına kanaat getirmesi üzerine ürünün satışı serbest bırakılmıştır. Artan talebin de etkisiyle ilk şişeleme fabrikaları Kuzey Karolina eyaletinin Durham ve Charlotte kentlerinde kurulmuştur.

Tarifi

Rakibi Coca-Cola'dan farklı olarak Bradham, Pepsi'nin tarifini gizli tutmayı başaramamıştı. Şirketin iflası sürecinde, ürünün tarifini mahkemeye sunması sonucunda bu gizlilik bozulmuştu.

1923 yılında Bradham'ın mahkemeye verdiği belgeye göre Pepsi'nin içeriği şöyledir: 7500 libre şeker, 1200 galon su, 12 galon karamel, 12 galon misket limonu suyu, 58 libre fosforik asit, 0.5 galon Etanol, 6 ons limon yağı, 5 ons portakal yağı, 4 ons tarçın yağı, 2 ons hindistan cevizi yağı, 2 ons kişniş yağı bulunuyordu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Pepsi, karbonatlı su, yüksek fruktozlu mısır şurubu, karamel, şeker, fosforik asit, kafein, sitrik asit ve doğal tatlar ile yapılıyor. 12 ons Pepsi'nin içinde 41 gram karbonhidrat, 30 mg sodyum, 0 gram yağ, 0 gram protein, 38 mg kafein, 150 kalori bulunmaktadır. Ağustos 2010'da, Pepsi yapay yüksek potansiyelli tatlandırıcıların geliştirilmesi için Senomyx ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.

Sözleşme kapsamında, PepsiCo 30 milyon dolar karşılığında Senomyx teknolojisini kendi ürünlerinde kullanacaktır. Bu işbirliği ile Pepsi'nin tatlı arttırıcılara ilişkin keşfi, bunun geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi sağlanarak daha düşük kalorili içecekler piyasaya sürülmesi hedeflenmiştir. Eylül 2012'de Pepsi %30 daha az şeker içeren Pepsi Next adında yeni bir ürün ve sıfır kalorili tatlandırıcı olarak Stevia ürününü piyasaya sürdü.

2012 yılında Coca-Cola ve Pepsi şirketleri ABD yasaları uyarınca ürünlerinin üzerine kanser uyarı etiketi konulmaması için içeceğin ayırt edici rengi olan karamel rengini veren 4 - metilimidazol maddesini azaltmışlardır. Şirketler ürünlerinde herhangi bir kanser riski olmamasına rağmen bunun yine de bir önlem olarak gerekli olduğunu ifade ederken bu değişimin, ürünlerin tatlarında herhangi bir yansıması olmadığını belirttiler.