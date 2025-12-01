Hırsız görünümlü cansız mankeni gören ya polisi arıyor ya da taş atıyor

Merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir sigorta şirketi, hırsızlığa karşı farkındalık oluşturmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Şirket yetkilileri yaklaşık 5 yıl önce binanın 1. katındaki pencereye, sırt çantalı ve kapüşonlu bir hırsızı andıran cansız manken yerleştirdi.

Vatandaşları hırsızlığa karşı bilgilendirme ve sigorta yaptırmaya yönlendirme amacıyla yerleştirilen manken, aradan yıllar geçmesine rağmen hala birçok kişinin dikkatini çekiyor. Sokaktan geçen bazı vatandaşlar, penceredeki cansız mankeni gerçek bir hırsız sanarak tereddüt ediyor. Kimileri taş atmayı düşünüyor, kimileri ise polisi aramanın eşiğine geliyor. Birkaç saniye dikkatli bakanlar ise aslında bunun sadece bir cansız manken olduğunu fark edince hem rahatlıyor hem de duruma gülüyor.

"POLİSİ ARAMAK İSTEMİŞLER"

Çevre esnaflarından Mete Aktaş, buradan vatandaşlar geçerken cansız mankeni gerçek zannettiklerini belirterek, "İki tane genç geçerken bana sordular, 'Abi buraya hırsız mı giriyor?' diye. Fakat ben onlara izah ettim, manken olduğunu söyledim. Gülüştüler, hatta öncesinden polisi aramak istemişler" diye konuştu.

"İLK BAŞTA GERÇEK HIRSIZ SANDIM"

Sokaktan sık sık geçen vatandaşlardan Buğru Şevik ise mankeni yıllardır gördüğünü söyledi. Şevik,"Hırsız mankeni ilk gördüğüm gün, gece saat 12 sularıydı. İlk başta gerçek bir hırsız zannettim, 2-3 saniye dikkatli bakınca cansız manken olduğunu fark ettim" şeklide konuştu.

"TAŞ ATAN DA VAR, POLİSE İHBAR EDEN DE"

Sigorta şirketinin Şube Müdürü Arzu Tekin, ev ve iş yerlerinde hırsızlığa karşı vatandaşları sigorta yaptırmaya teşvik etmek amacıyla bu uygulamayı bir farkındalık çalışması olarak hayata geçirdiklerini anlattı. Tekin, "Duyarlı vatandaşlarımız bazen bunun gerçek bir hırsız olduğunu zannederek taş atan da oluyor, polise ihbar etmek isteyen de. Hatta bizi arayıp uyarmaya çalışanlar bile var. Ancak manken olduğunu fark ettiklerinde hem gülüyorlar hem de oluşturduğumuz farkındalığın ne kadar etkili olduğunu söylüyorlar. Bu olumlu geri dönüşleri aldıkça doğru bir iş yaptığımızı daha iyi anlıyoruz" dedi.