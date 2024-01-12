Pençe Kilit Operasyonu 5 şehidimizin isimleri ve memleketleri açıklandı mı (12 Ocak Cuma)?

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 5 askerimiz şehit oldu, 3'ü ağır 8 askerimiz yaralandı. Yüreklere ateş düşüren haber sonrası Pençe Kilit Operasyonu 5 şehidimizin isimleri açıklandı mı, merak edildi.

PENÇE KİLİT OPERASYONU 5 ŞEHİDİMİZİN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 5 askerimiz şehit oldu, 3'ü ağır 8 askerimiz yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Not : Kahraman şehitlerimizin isimleri henüz açıklanmadı.