Haberler

İngiltere'de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tete kardeşler ABD'de yakalandı

İngiltere'de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tete kardeşler ABD'de yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'de insan kaçakçılığı ve tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomenleri Andrew ve Tristan Tate kardeşler, ABD'nin Florida eyaletinde gözaltına alındı.

İngiltere'de insan kaçakçılığı ve tecavüz dahil birçok suçlamayla karşı karşıya olan ABD'li sosyal medya fenomenleri Andrew Tate ve Tristan Tate kardeşler, ABD'nin Florida eyaletinde gözaltına alındı.

BAKANLIK SÖZCÜSÜ AÇIKLADI

CBS News'ün haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü, Andrew ve Tristan Tate'in Florida'da ABD ile İngiltere arasındaki iade anlaşmaları ve kolluk kuvvetleri işbirliği çerçevesinde Miami'de gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlık bünyesindeki federal kolluk kuvveti sözcüsü Brady McCarron ise Associated Press'e yaptığı açıklamada, gözaltı kararına ilişkin yakalama emrinin gizli olduğunu belirterek, suçlamalara ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

İĞRENÇ SUÇLARLA ANILIYORLAR

İngiltere'de 39 yaşındaki Andrew Tate hakkında 7 tecavüz, cinsel istismar amacıyla insan kaçakçılığını organize etmek veya kolaylaştırmakla ilgili 3 suçlama, kasten yaralamaya ilişkin 3 suçlama ile çocuk istismarı görüntüleriyle bağlantılı 19 suçlama yöneltilmişti.

Tristan Tate (38) ise 1 cinsel saldırı, 2 tecavüz ve cinsel istismar amacıyla insan kaçakçılığını organize etmek veya kolaylaştırmakla ilgili olmak üzere 3 suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.

Çifte ABD ve İngiltere vatandaşlığı bulunan Andrew ile Tristan Tate, 2016'da Romanya'ya taşınmış, 2022'de insan ticaretine ilişkin soruşturma kapsamında burada gözaltına alınmışlardı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı

Korkulan oldu! Tahran yönetimi alınan kararı resmen duyurdu
Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş

Ahbap soruşturmasında yeni perde! Skandal adım ilk kez ortaya çıktı
İngiltere'nin yeni başbakanından İsrail çıkışı! Yahudi lobisi harekete geçti

Ülkenin yeni lideri oldu! Verdiği mesaj İsrail'i küplere bindirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Engereğin yuvasına giren farenin kaçışı kamerada

Kafasını içeri uzatmasıyla kaçması bir oldu
Tuvalet sırası yüzünden kavga eden şahıs ortalığı birbirine kattı

Düğünde ortalık bir anda karıştı! Sebebini duyanlar inanamadı
Cem Uzan uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Cem Uzan uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü

Cezaevine götürülürken öldürüldü
Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti: Vamos Argentina

İspanya mı Arjantin mi? Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti
'Seninle evlendiğime pişmanım' demek boşanma sebebi

Bu cümle artık boşanma sebebi
Tarihin en pahalı düğünü! 1,4 milyar dolarlık rekor harcama

İşte tarihin en pahalı düğünü! Harcanan para dudak uçuklattı