Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifade işlemleri başladı.

HALUK LEVENT DAHİL 18 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

İFADE VERMEYE BAŞLADI

Gözaltında bulunan Oğuzhan Uğur'un İstanbul Vatan Emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 19’u tutuklandı. 19 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise emniyetten/savcılıktan direkt serbest bırakıldı.

TUTUKLANANLAR

Haluk Levent, Alper Çelik, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdulcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya, Zafer Yay, Arif Sevik, Berkant Acil, Erkin Köse, M.Sait Köse.

GÖZALTINDA OLANLAR

Öte yandan 17 Temmuz’da Babala TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur’un da arasında olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerin emniyetteki işlemleri hâlâ devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı