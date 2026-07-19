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Konya'da drifte 232 bin 719 TL ceza

Konya'da drifte 232 bin 719 TL ceza
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Konya'da düğün konvoyunun önünü keserek drift yapan sürücüye 232 bin 719 TL para cezası uygulandı, ehliyetine 120 gün el konuldu ve araç trafikten menedildi.

Konya'da düğün konvoyunun önünü keserek drift yaptığı belirlenen sürücüye polis ekipleri tarafından 232 bin 719 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 120 gün süreyle el konuldu. Araç da 120 gün trafikten menedildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düğün konvoyunun önünü keserek drift yapıp trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında işlem yapıldı. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun drift yapmak, düğün konvoyuyla yolu kapatmak ve muayenesiz araç kullanmak maddelerinden toplam 232 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün belgesi 120 gün süreyle geri alınırken, araç da 120 gün trafikten menedildi. Ayrıca, sürücü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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