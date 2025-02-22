Pazartesi okullar tatil mi? İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olacak mı?

Son günlerde etkili olan kar yağışı ve buzlanmanın artmasıyla birlikte, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceği vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Veliler ve öğrenciler, "Pazartesi okullar tatil mi?", "İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil edildi mi?" sorularına yanıt arıyor. Peki, pazartesi okullar tatil mi? İstanbul'da pazartesi günü için okullar tatil edildi mi? İşte, merak edilenler…

İSTANBUL'DA PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı yoğun kar yağışı uyarılarının ardından, İstanbul'da kar yağışı etkisini giderek artırdı. 24 Şubat Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da okulların tatil edilip edilmediğiyle ilgili ise henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı gibi devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil mi