Paris Brest tarifi! Masterchef Paris Brest tatlısı nasıl yapılır? Paris Brest için gerekli malzemeler nelerdir? Paris Brest nerenin tatlısı?

Masterchef 6 Temmuz yarışmasında şefler tarafından Paris Brest tatlısının yapılması istendi. Peki Masterchef Paris Brest nasıl yapılır? Paris Brest tatlısıiçin gerekli malzemeler nelerdir? Paris Brest tatlısının tarifi! Paris Brest nasıl yapılır? Paris Brest tatlıtarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Paris Brest tarifi oldu. Peki en güzel Paris Brest tatlı tarifi nasıldır? Paris Brest tatlısı nasıl yapılır? Paris Brest için gerekli malzemeler nelerdir? Paris Brest tarifi! Paris Brest nedir, ne demek? Masterchef Paris Brest nasıl yapılır? Paris Brest hangi ülkenin tatlısı? Paris Brest hangi ülkeye ve yöreye aittir? İşte detaylar...

PARİS BREST NEDİR, NE DEMEK?

Paris-Brest, choux hamur işi ve pralin aromalı kremadan yapılan bir Fransız tatlısıdır.

Tekerlek şeklindeki yuvarlak hamur işi, 1910'da Maisons-Laffitte'in pastacısı Louis Durand tarafından, Pierre Giffard'ın isteği üzerine, 1891'de başlattığı Paris-Brest-Paris bisiklet yarışını anmak için yaratıldı. şekil bir tekerleği temsil eder. Kısmen enerji verici, yüksek kalorili değeri ve ilgi çekici ismi nedeniyle Paris-Brest-Paris bisiklet yarışındaki biniciler arasında popüler hale geldi ve şimdi tüm Fransa'daki pastanelerde bulunuyor.

PARİS BREST İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

125 ml su

125 ml süt

110 g tereyağı

1/4 çay kaşığı tuz

150 g un

4 büyük yumurta

200 ml soğuk krema

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay kaşığı vanilya özütü

Yarım su bardağı fındık veya badem (isteğe bağlı)

Pudra şekeri (süslemek için)

PARİS BREST NASIL YAPILIR?

Fırını 200 dereceye ön ısıtın. Yağlı kağıtla kaplanmış bir fırın tepsisine büyük bir halka çizecek şekilde daire şeklini çizin. (Dilimlenmiş bir yuvarlak şekli olmalıdır.)

Bir tencerede suyu, sütü, tereyağını ve tuzu orta ateşte kaynatın. Kaynadıktan sonra unu ekleyin ve karıştırarak topaklanmamasını sağlayın. Karışım hamur topu gibi olana kadar karıştırmaya devam edin.

Karışım soğuduğunda yumurtaları teker teker ekleyin ve her birini iyice karıştırın. Hamur pürüzsüz ve yapışkan bir kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edin.

Hazırlanan hamuru, sıkma torbasına koyun ve çizdiğiniz halka şeklini takip ederek, çemberin üzerine sıkın.

Opsiyonel olarak fındık veya bademle hamurun üzerini süsleyin. Fırına vermeden önce üzerine hafifçe pudra şekeri serpin.

Önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirin veya hamurun kabarması ve altın rengini alması için kontrol edin. Fırını kapatın ve fırın kapağını açarak hamurun iç kısmının kurumasını sağlayın. Tamamen soğumasını bekleyin.

Soğumuş olan hamuru yatay olarak ikiye kesin.

Krema için, soğuk kremayı bir kaba alın. Pudra şekeri ve vanilya özütünü ekleyin. Kremayı katılaşana kadar çırpın.

Alt ve üst yarım hamurun üzerine krema sıkın ve tekrar birleştirin. Üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.

Paris-Brest tatlısı genellikle kahve yanında veya özel etkinliklerde sunulur. Afiyet olsun!