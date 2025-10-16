Özlem Zengin kimdir? TBMM üyesi Özlem Zengin kaç yaşında, nereli?

Türk siyasetinin etkili kadın figürlerinden biri olan Özlem Zengin, hukuk, medya ve sivil toplum alanlarındaki çalışmalarıyla dikkat çeken bir isimdir. Hem Ak Parti'de üstlendiği görevler hem de TBMM'deki aktif rolüyle tanınan Zengin'in hayatı, kökeni ve kariyer yolculuğu merak ediliyor. Peki, TBMM Üyesi Özlem Zengin kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖZLEM ZENGİN KİMDİR?

Özlem Zengin, hukukçu, siyasetçi ve televizyon programcısı kimlikleriyle tanınan, uzun yıllardır aktif olarak hem siyasette hem de sivil toplum alanında yer alan bir isimdir. 1969 yılında İstanbul'da doğan Zengin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından bir süre Amerika'da yaşadı ve Türkiye'ye döndükten sonra bir yıl öğretmenlik yaptı. 1998-2001 yılları arasında Kanal 7'de "Hayatın İçinden" adlı televizyon programını hazırlayıp sundu.

Hukuk kariyerine serbest avukat olarak devam ederken, siyasi yaşamına da 2003 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ile adım attı. 2005-2011 yılları arasında İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım-Medya Başkanı olarak görev yaptı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi'nde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaptı.

Siyasetin yanı sıra kadın, aile ve çocuk alanlarında aktif sivil toplum çalışmaları yürüttü. İstanbul Kadın ve Aile Araştırma Merkezi (İKAMER), KADEM ve Beyaz El Derneği'nin kurucu üyelerindendir. Aynı zamanda medya alanında da Ülke TV'de "İnce Fikir" programını hazırlayıp sundu.

25. Dönemde İstanbul, 27. Dönemde Tokat milletvekili olarak TBMM'de yer aldı. 2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinde bulundu. 27. Dönemde AK Parti Grup Başkan Vekili oldu. 2023 seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçilerek 28. Dönemde de siyasi kariyerine devam etmektedir.

ÖZLEM ZENGİN KAÇ YAŞINDA?

Özlem Zengin, 1 Ocak 1969 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

ÖZLEM ZENGİN NERELİ?

Özlem Zengin, İstanbul'da doğmuştur. Ancak siyasi kariyerinde hem İstanbul hem de Tokat illerini temsilen milletvekilliği yapmıştır. Dolayısıyla İstanbul doğumlu olmakla birlikte memleket bağlamında Tokat ile de sıkı bir bağı bulunmaktadır.

ÖZLEM ZENGİN'İN KARİYERİ

Özlem Zengin'in kariyeri, hukuk, medya ve siyaset alanlarını kapsayan çok yönlü bir yolculuktur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Zengin, bir dönem Amerika'da yaşamış, döndüğünde öğretmenlik yapmış, ardından hukuk kariyerine serbest avukat olarak devam etmiştir.

Televizyonculuk alanında Kanal 7'de "Hayatın İçinden" adlı programı hazırlayıp sunarak dikkat çekmiştir. Medyada aktif rol almaya devam etmiş ve Ülke TV'de kadın bakış açısıyla hazırlanan "İnce Fikir" adlı programda yer almıştır.

Siyasi kariyeri ise 2003 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'na seçilmesiyle başlamıştır. 2005-2011 yılları arasında Tanıtım ve Medya'dan sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2012-2015 yılları arasında İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptı.

2016-2018 yıllarında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinde bulundu. 27. Dönemde Tokat Milletvekili ve Grup Başkan Vekili olarak görev aldı. Ayrıca 2021-2022 yılları arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçilerek 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmaya devam etmektedir.

Zengin aynı zamanda kadın ve aile üzerine birçok sivil toplum kuruluşunun da kurucu üyeleri arasında yer almakta ve kadınların siyasetteki temsiline katkı sunmaktadır.