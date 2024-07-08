Özkan Uğur ne zaman öldü? Özkan Uğur kaç yaşında öldü, neden vefat etti, hastalığı nedir?

Usta sanatçı Özkan Uğur kaç yaşında vefat ettiği merak edilirken, Özkan Uğur'un hastalığı neydi sorusu sevenleri tarafından araştırılıyor. Özkan Uğur kaç yaşında öldü, neden vefat etti, hastalığı nedir? Detaylar haberimizdedir…

ÖZKAN UĞUR NE ZAMAN ÖLDÜ?

Geçtiğimiz sene 8 Temmuz'da, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özkan Uğur'un, ölümünün birinci yıl dönümü.

ÖZKAN UĞUR NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ÖZKAN UĞUR'UN HASTALIĞI NEDİR?

2013 yılında lenfomaya yakalanan Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 2 kez kanseri yenen Özkan Uğur, 1 aydır böbrek rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanenin yoğun bakımında entübe edilerek tedavi görüyordu.