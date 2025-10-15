Mizah dünyasında baskıların sürdüğünü vurgulayan Turhan, yaptığı şakalar nedeniyle sık sık eleştiriler aldığını belirterek, "Yakın çevrem 'bugün mü alacaklar seni' diye espri yapar oldu" diyerek yaşadığı süreci mizahi bir dille anlattı. Özgür Turhan Eti olayı nedir, neden ceza aldı?

ÖZGÜR TURHAN VE ETİ OLAYI NEDİR?

Komedyen Özgür Turhan, sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar ve espriler nedeniyle hem hukuki hem de ticari baskılarla karşılaştığını duyurdu. Turhan'ın açıklamasına göre, bir süre önce yaptığı bir paylaşım üzerine ünlü bir atıştırmalık markasıyla olan reklam anlaşması iptal edildi. Şirket, Turhan'ın tweetleri nedeniyle "marka imajına zarar verdiği" gerekçesiyle sözleşmeyi tek taraflı feshetti ve yayımlanmayan reklamlar üzerinden zarara uğradığını iddia ederek tazminat davası açtı.

Turhan, bu sürecin sonunda yaklaşık 5 milyon TL'lik bir tazminat cezasına çarptırıldığını belirtti. Söz konusu miktarın, reklam çekiminde kullanılan kahveden çorbaya kadar yapılan tüm masrafların kendisinden talep edilmesiyle belirlendiğini söyledi.

CÜBBELİ AHMET VE GALATASARAY DAVALARI

Turhan, yaşadığı hukuki sürecin sadece Eti davasıyla sınırlı olmadığını da dile getirdi. "Yarın Cübbeli Ahmet Hoca hakkında açılan hakaret davasında ifade vereceğim" diyen komedyen, ayrıca Galatasaray Spor Kulübü tarafından da hakkında açılan bir dava nedeniyle yaklaşık 9 aydır düzenli olarak karakola imza vermek zorunda kaldığını aktardı.

Kendisini hedef alan davaların mizahı sınırlamaya yönelik bir baskı haline dönüştüğünü vurgulayan Turhan, "Bu ülkede yalnızca espri yaptığım için bunları yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

TURHAN'IN AÇIKLAMASI VE YAŞADIĞI SÜREÇ

Turhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadıklarını şu sözlerle özetledi:

"Değerli arkadaşlar, ben Özgür Turhan. Güzel ülkemde sadece mizah yapmaya çalışıyorum. Ancak artık neyin suç olup neyin olmadığını bile sorgular hale geldik. Gösterilerimiz öncesinde, kelime kelime ne söylesek diye düşünüyoruz."

Komedyen, gösterilerinde suç teşkil eden hiçbir ifade kullanmadığını belirterek, buna rağmen çevresinin "ne zaman içeri gireceksin" diye sormaya başladığını ifade etti.

TEPKİLER VE DUYGUSAL YANSIMA

Turhan, yaşadığı sürecin kendisini hem psikolojik hem de mesleki olarak yıprattığını söyledi. "Arkadaşlarım, tanıdıklarım yalnızca espri yaptıkları için tutuklanıyor veya yargılanıyor. Ben de artık çok yoruldum" diyerek, ülkedeki ifade özgürlüğü iklimine dikkat çekti.

Son olarak, "Ülkemin geldiği duruma üzülüyorum, çocuklarımızın geleceği için endişeleniyorum" sözleriyle açıklamasını bitiren Turhan, yaşadıklarının sadece kendi mesleki mücadelesi değil, aynı zamanda mizahın özgürlüğü için de bir sınav olduğunu vurguladı.