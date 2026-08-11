Haberler

Fenerbahçe'de büyük gün! Sturm Graz maçı sonrası açıklanacak

Fenerbahçe'de büyük gün! Sturm Graz maçı sonrası açıklanacak Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de büyük gün! Sturm Graz maçı sonrası açıklanacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Romelu Lukaku ile anlaşan Fenerbahçe'nin Napoli ile ekonomik şartlarda 48 saat içinde el sıkışması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, önce Sturm Graz'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmeyi, ardından Belçikalı yıldızın transferini açıklamayı hedefliyor.

  • Fenerbahçe, Romelu Lukaku ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı ve transfer için Napoli ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.
  • Napoli, 33 yaşındaki Belçikalı golcü için 12 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor; tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve 48 saat içinde orta yol bulunması bekleniyor.
  • Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı eleyip play-off'a yükselmesinin ardından Lukaku transferini kamuoyuna açıklamayı planlıyor.

Santrfor transferini sonuçlandırmak isteyen Fenerbahçe, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Romelu Lukaku için son aşamaya geldi. Dış basında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki Belçikalı golcüyle kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Transferin tamamlanması için Napoli ile bonservis pazarlıkları devam ediyor.

NAPOLI 12 MİLYON EURO İSTİYOR

Napoli'nin Lukaku için 12 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Fenerbahçe ile İtalyan ekibi arasındaki görüşmelerde farkın azaldığı ve tarafların anlaşmaya oldukça yakın olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki 48 saat içerisinde Napoli ile ekonomik şartlarda orta yolu bulması bekleniyor.

ÖNCE STURM GRAZ, SONRA LUKAKU

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe yönetiminin Lukaku transferini açıklamak için planı da belli oldu. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı saf dışı bırakarak play-off turuna yükselmeyi, ardından Lukaku transferini kamuoyuna duyurmayı hedefliyor. Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmayı 2-0 kazanarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etmişti.

GÖZLER KRİTİK MAÇTA

Fenerbahçe böylece aynı gün içerisinde önce Avrupa'da tur sevincini, ardından büyük bir transferin açıklamasını yaşamak istiyor. Napoli ile görüşmelerin beklendiği gibi sonuçlanması halinde sarı-lacivertlilerin Lukaku transferini Sturm Graz karşılaşmasının ardından açıklaması planlanıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı

41 bin kişiyi mağdur ettiler! 6 ilde baskın, gözaltılar var
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu! İşte atılacak 5 adım
Özgür Özel'le aynı fikirde değiller! Yeni Parti'de büyük fire

Özgür Özel'le aynı fikirde değiller! Yeni Parti'de büyük fire
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak
Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi

Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi
Acun Ilıcalı aradığını Türkiye'de buldu! Milli kaleci İngiltere yolcusu

Milli kaleciyi kaptı!

Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Ömer Çelik'ten 'gün sonu' paylaşımı: İki yıllık emeğin sonucu

Ömer Çelik'ten "gün sonu" paylaşımı: İki yıllık emeğin sonucu
Bursa'da ulaşımı kilitleyen olay: 'Düşmanlarım var' dedi, direğe çıktı

Şehrin trafiğini kilitledi, çevrede izleyenler bir de alkışladı
100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı

Maaş asgari ücretin 3,5 katı! İlan üstüne ilan verdi, eleman bulamadı