Trump: Hürmüz Boğazı tamamen temizlendi, kontrol bizde
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların tamamen temizlendiğini ve boğazın yüzde 100 ABD Donanması'nın kontrolünde olduğunu açıkladı. İran'ın ekonomik zorluk içinde olduğunu ancak askeri kapasitesinin hâlâ sorun çıkarabileceğini belirtti. Anlaşma sağlanamazsa İran'a büyük bir saldırı ihtimalinin olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, "Mayınları tamamen temizledik. Hürmüz Boğazı şu anda açık ve yüzde 100 bizim donanmamızın kontrolü altında" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından İran'la ilgili değerlendirmede bulundu. İran'ın ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu ve kendi askerlerine dahi maaş ödeyemediğini ileri süren Trump, buna rağmen İran'ın askeri açıdan halen Hürmüz Boğazı'nda sorun çıkarabilecek kapasiteye sahip olduğunu bildirdi.
Trump, boğazdan sadece kendilerinin izin verdiği tankerlerin geçebildiğini, diğer gemilerin ise ablukaya takıldığını belirterek, "Mayınları tamamen temizledik. Hürmüz Boğazı şu anda açık ve yüzde 100 bizim donanmamızın kontrolü altında" ifadelerini kullandı.
İran'la anlaşamamaları durumunda bu ülkeye yönelik büyük bir saldırı yapma ihtimallerinin olduğunu kaydeden Trump, "Yakında göreceksiniz. Eğer yapmak istersek bunu yapabilecek kapasitemiz var" diye konuştu.