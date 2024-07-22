Özge Özacar'ın sevgilisi kim? Oğuz Özmen kimdir, kaç yaşında?
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Özge Özacar, iş insanı Oğuz Özmen ile aşk yaşıyor. Dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Özacar, plajda sevgilisi Özmen'i öpücüklere boğdu. Özacar'ın sevgilisi Özmen hakkında daha fazla bilgi merak konusu oldu.
Kızılcık Şerbeti'nin başarılı oyuncusu Özge Özacar'ın sevgilisinin kim olduğu merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncularından Özge Özacar bir süredir iş insanı Oğuz Özmen ile aşk yaşıyor. Dizisinin sezon final yapmasıyla tatile çıkan güzel oyuncu, plajda sevgilisini öpücüklere boğdu. Peki, Özge Özacar'ın sevgilisi kim? Oğuz Özmen kimdir, kaç yaşında?
ÖZGE ÖZACAR'IN SEVGİLİSİ KİM?
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Görkem rolüyle adından söz ettiren Özge Özacar, özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizisinin sezon finali yapmasıyla tatile çıkan oyuncu, sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.
OĞUZ ÖZMEN KİMDİR?
Oğuz Özmen, Özmen Un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır ve Gaziantep'e İpek Hanım Konağı ve Hışvahan gibi önemli projeler kazandıran Özmen ailesinin bir üyesidir. Gaziantep Sanayi Odası tarafından düzenlenen 2023 Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni'nde de ödül almıştır. Özmen Un A.Ş., un ve unlu mamuller sektöründe faaliyet gösteren köklü bir şirkettir. Oğuz Özmen, Koç Üniversitesi'nden mezun olmuş ve iş hayatında önemli başarılar elde etmiştir. İş dünyasındaki etkinliklere aktif katılım gösteren Özmen, sektörel fuarları da yakından takip etmektedir.