Kızılcık Şerbeti'nin başarılı oyuncusu Özge Özacar'ın sevgilisinin kim olduğu merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncularından Özge Özacar bir süredir iş insanı Oğuz Özmen ile aşk yaşıyor. Dizisinin sezon final yapmasıyla tatile çıkan güzel oyuncu, plajda sevgilisini öpücüklere boğdu. Peki, Özge Özacar'ın sevgilisi kim? Oğuz Özmen kimdir, kaç yaşında?

ÖZGE ÖZACAR'IN SEVGİLİSİ KİM?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Görkem rolüyle adından söz ettiren Özge Özacar, özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizisinin sezon finali yapmasıyla tatile çıkan oyuncu, sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.

OĞUZ ÖZMEN KİMDİR?