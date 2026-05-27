Bahçeli'yi eleştiren gazeteciye MHP'den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı tebriği için önce Özgür Özel ardından mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı.

Bunun üzerine gazeteci Fuat Uğur, Bahçeli'yi hedef alan bir paylaşım yaptı. Uğur şunları yazdı:

"MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Kılıçdaroğlu ile Özel’i barıştırmaya çalışması ilginç bir seyir izliyor. Sayın Bahçeli’nin yakında “Özgür Özel gerekirse umut hakkından yararlansın ve hatta CHP Meclis Grubunda konuşsun. Ama artık silahları; yani bu tezgahları bırakacağını, İmamoğlu’nun emir eri olmaktan vazgeçtiğini açıklasın. Hilesiz ve ahlaklı bir CHP için elini taşın altına koysun” diye konuşursa şaşırmam."

MHP'DEN UĞUR'A SERT YANIT GELDİ

Uğur'un bu paylaşımına MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan yanıt verdi.

Özkan, yaptığı paylaşımda "Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı? Milliyetçi Hareket Partisi Lideri, Türk siyasi tarihinde geçmişe ve geleceğe karşı her zaman sorumlu hareket etmiştir. Onun aklı hep Türkiye’dir. Ve her zaman “önce ülkem ve milletim” demiştir. Talihsiz bir gönderi olmuş, yakışmamış."

