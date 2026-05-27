Haberler

Bahçeli'yi eleştiren gazeteciye MHP'den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı?

Bahçeli'yi eleştiren gazeteciye MHP'den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazeteci Fuat Uğur, Kurban Bayramı tebriği kapsamında Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştiren bir paylaşım yaptı. "Bahçeli’nin Kılıçdaroğlu ile Özel’i barıştırmaya çalışması ilginç bir seyir izliyor" ifadelerini kullanan Uğur’un sözlerine MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan’dan sert yanıt geldi. Özkan "Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı? Talihsiz bir gönderi olmuş, yakışmamış" dedi.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı tebriği için önce Özgür Özel'i, ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı.
  • Gazeteci Fuat Uğur, Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu ile Özel'i barıştırmaya çalıştığını öne süren bir paylaşım yaptı.
  • MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, Uğur'a 'Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı?' diyerek sert yanıt verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı tebriği için önce Özgür Özel ardından mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı.

Bunun üzerine gazeteci Fuat Uğur, Bahçeli'yi hedef alan bir paylaşım yaptı. Uğur şunları yazdı:

"MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Kılıçdaroğlu ile Özel’i barıştırmaya çalışması ilginç bir seyir izliyor. Sayın Bahçeli’nin yakında “Özgür Özel gerekirse umut hakkından yararlansın ve hatta CHP Meclis Grubunda konuşsun. Ama artık silahları; yani bu tezgahları bırakacağını, İmamoğlu’nun emir eri olmaktan vazgeçtiğini açıklasın. Hilesiz ve ahlaklı bir CHP için elini taşın altına koysun” diye konuşursa şaşırmam."

MHP'DEN UĞUR'A SERT YANIT GELDİ

Uğur'un bu paylaşımına MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan yanıt verdi.

Özkan, yaptığı paylaşımda "Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı? Milliyetçi Hareket Partisi Lideri, Türk siyasi tarihinde geçmişe ve geleceğe karşı her zaman sorumlu hareket etmiştir. Onun aklı hep Türkiye’dir. Ve her zaman “önce ülkem ve milletim” demiştir. Talihsiz bir gönderi olmuş, yakışmamış."

Kaynak: Haberler.com
Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti

Bahçeli'den CHP'deki mutlak butlan krizi sonrası dikkat çeken çağrı
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile ilgili başvurusunu yaptı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan manidar bayram mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı
UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor

Alarmları kurun: Yarın akşam tarihte bir ilk yaşanacak
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
''Büyüyünce Neuer olacağım'' diyordu! Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor

Bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm Türkiye adını ezbere biliyor
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı
Zamanlama manidar! Uygur Türkü anne için bakan devreye girdi, görevden alma geldi

Zamanlama manidar! Bakan devreye girdi, görevden alma geldi
Afra Saraçoğlu ile Poyraz Yosmaoğlu çifti daha fazla kaçamadı! Madrid'de görüntülendiler

Daha fazla kaçamadılar!