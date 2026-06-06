Ozan Güven'e bir darbe daha, oyunları da iptal edildi

Eski sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan oyuncu Ozan Güven’e yönelik toplumsal tepki büyüyor. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de bir mekanda "Failler dışarı" sloganlarıyla protesto edilen Güven, yaşananların ardından Anadolu turnesindeki tiyatro oyunlarının iptal edildiğini duyurdu.

Kadıköy'de "Failler Dışarı" Protestosu

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile birlikte Kadıköy’deki bir eğlence mekanına giden Ozan Güven, mekandaki vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı. Gruptan yükselen "Failler dışarı" sloganlarının ardından gerginlik büyüdü. Tepkilerin dozunun artması üzerine ünlü oyuncu, oturduğu mekanı apar topar terk etmek zorunda kaldı.

"Eleştiri Başka, Linç Başka; Ben de Bir İnsanım"

Protestonun ardından sessizliğini bozan Ozan Güven, maruz kaldığı tepkiyi "linç" olarak nitelendirerek yazılı bir açıklama yaptı. Güven açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir insanın kamusal alanda hedef gösterilmesi, dinlenmeden yargılanması ve aşağılanması sınır aşımıdır. Sessizlik, insanın onurunun yok sayılması anlamına gelmemeli. Eleştiri başka şeydir, linç başka şey. Ben de bir insanım. Beni en çok yaralayan şey, o tepkinin içinde sağduyunun ve insani ölçünün kaybolmuş olması."

Turne İptal Edildi: Sadece Sezon Finali Yapılacak

Yaşanan bu gergin sürecin ardından, Ozan Güven’in sahneye koyduğu "o.m.g" adlı tiyatro oyununun turne programından iptal haberleri geldi. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla turnenin iptal edildiğini duyurdu.

İptal Edilen Şehirler: Antalya, Ankara ve İzmir'deki gösteriler "mücbir sebepler" gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Sezon Finali: Turneyi erken bitirmek zorunda kalan ekip, sezonun son oyununu 19 Haziran Cuma akşamı İstanbul Babasahne’de oynayacak.

Seyircilerinden özür dileyen Güven, "Bu sezon bizimle gülen, düşünen ve hikayemize ortak olan herkese teşekkür ederiz. Önümüzdeki sezonda yeniden buluşmak üzere" diyerek yeni sezon için açık kapı bıraktı.

Ne Olmuştu?

Ozan Güven, eski kız arkadaşını darp ettiği ve şiddetli şekilde yaraladığı iddiasıyla yargılandığı davada, mahkeme tarafından 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Güven, 'hakaret' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarından ise beraat etmişti. Verilen hapis cezası kararı, sanat camiasında ve kamuoyunda uzun süre tartışma konusu olmuştu.