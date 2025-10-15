Öykü Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Öykü Çelik kiminle evleniyor?

Televizyon ve sinema dünyasının başarılı isimlerinden biri olan Öykü Çelik, hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında, nereli? Öykü Çelik evleniyor mu, kiminle evleniyor? Öykü Çelik'i hayatına ve kariyerine dair tüm detaylar haberimizde!

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Öykü Çelik, hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen bir isimdir. Güzelliği, yeteneği ve başarılı projeleriyle dikkat çeken Çelik, son yıllarda sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesi kazanmıştır. Kariyerinde birçok dizi ve film bulunan Öykü Çelik, aynı zamanda sporla olan yakın ilgisiyle de tanınır.

1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, henüz genç yaşlarda başladığı oyunculuk kariyerinde birçok önemli yapımda rol almıştır. Güzelliği ve doğal oyunculuğuyla ekranlara ilk çıktığı günden bu yana izleyicinin beğenisini kazanan Çelik, televizyon dünyasında sağlam bir yer edinmiştir.

ÖYKÜ ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. Yengeç burcu olan oyuncu, yaşına rağmen enerjik yapısıyla ve genç görünümüyle dikkat çekmeye devam etmektedir. Hem fiziksel formunu koruması hem de oyunculuk kariyerindeki istikrarlı yükselişi, yaşının ötesinde bir performans sergilemesine yardımcı olmaktadır.

ÖYKÜ ÇELİK NERELİ?

Başarılı oyuncu İstanbul doğumludur. Kariyerinin büyük bir kısmını da İstanbul merkezli projelerle sürdürmüştür. Ancak hayatının farklı dönemlerinde, özellikle film ve dizi çekimleri için Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunmuştur. Örneğin, "Yeşil Deniz" dizisi çekimleri sırasında Bursa'ya gitmiş ve orada tanıştığı iş insanı Ahmet Murat Çakan ile kısa süreli bir evlilik yaşamıştır.

ÖYKÜ ÇELİK EVLENİYOR MU? ÖYKÜ ÇELİK KİMİNLE EVLENİYOR?

Evet, Öykü Çelik uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ali Çakıcı ile evlilik kararı aldı. İkilinin ilişkisi magazin basınında yer aldıktan sonra, hayranları bu mutlu haberi heyecanla karşıladı. Daha önce, 2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile bir evlilik yaşayan Öykü Çelik, bu evlilikten sonra bir süre özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Şimdi ise bir süredir aşk yaşadığı Ali Çakıcı ile evlilik kararı aldı.

ÖYKÜ ÇELİK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Öykü Çelik'in oyunculuk kariyeri oldukça renkli ve çeşitlidir. İlk olarak 2006 yılında yayınlanan ve çocukların büyük ilgiyle izlediği "Selena" dizisinde kamera karşısına geçmiştir. Bu dizideki rolüyle dikkat çeken Çelik, daha sonra sinema ve televizyon projelerinde aranan bir yüz haline gelmiştir.

Öne Çıkan Dizi ve Film Projeleri:

Selena (2006) – İlk televizyon deneyimi, genç izleyici kitlesiyle tanıştığı proje.

Cin Geçidi (2009) – Gerilim türünde sinema filmi.

Kanımdaki Barut (2009) – Haluk Piyes ile birlikte rol aldı.

Nuri (2011) – Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un başrolünde yer aldığı dizide "Reyna" karakterini canlandırdı.

Benim İçin Üzülme (2012) – Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı dizide "Bahar" rolüyle geniş kitlelerce tanıAndı.

Ağlatan Dans (2014) – Kıvanç Kasabalı ile başrolde yer aldı.

Yeşil Deniz (2014) – Dönem komedi dizisi olarak TRT ekranlarında yayınlandı. Burak Serdar Şanal, Melis Babadağ, Mert Turak gibi isimlerle birlikte rol aldı.

Bu projeler dışında, Öykü Çelik çeşitli reklam kampanyalarında ve sosyal medya içeriklerinde de yer alarak farklı mecralarda da kendini göstermeye devam etmiştir.