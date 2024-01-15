Ötüken Senger kimdir, nereli? MHP Kars adayı Ötüken Senger biyografisi! Ötüken Senger ne mezunu?

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu. MHP Kars belediye başkan adayı olarak gösterilen Ötüken Senger'in hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Ötüken Senger'in kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Ötüken Senger kimdir, nereli? MHP Kars adayı Ötüken Sengerbiyografisi! Ötüken Sengerne mezunu? Detaylar haberimizde...

ÖTÜKEN SENGER KİMDİR?

Ötüken Senger, 1978 yılında Kars'ta doğdu ve 2001 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2002 yılında Kafkas Üniversitesi Ardahan Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. 2004 yılında Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı'nda başladığı yüksek lisans eğitimini 2006 yılında başarıyla tamamladı.

2012 yılında Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı'nda Yardımcı Doçent Doktor unvanıyla atanarak akademik kariyerine devam etti. 2014 yılında Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Nicel Karar Yöntemleri Bilim Alanı'nda Doçent unvanını aldı.

2018 yılında Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nü kurarak aynı bölüme Bölüm Başkanı olarak atanmıştır.